Que fait-on quand, à trois mois de la sortie d’un film sur lequel on travaille depuis 10 ans, l’un de ses acteurs principaux est accusé par six femmes de harcèlement et d’agression sexuelle ?

« On a envie d’aller se cacher dans le bois ! », confie la cinéaste Manon Briand (2 secondes, Liverpool), dont le prochain long métrage doit prendre l’affiche le 13 septembre. La comédie familiale mettant en vedette Julie Le Breton et Édouard Baer, et dont le titre projeté était Le chef et la douanière, s’intitulera plutôt Tous toqués !, a-t-on appris jeudi.

La raison sans doute principale de ce changement est la publication il y a une semaine d’une enquête conjointe des médias français Mediapart et Cheek mettant en cause Édouard Baer dans plusieurs affaires d’inconduite sexuelle. Six jeunes femmes y accusent le comédien français d’Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté (il incarnait Astérix aux côtés de l’Obélix de Gérard Depardieu) de les avoir harcelées ou agressées entre 2013 et 2021, alors qu’elles étaient dans la jeune vingtaine.

« Je ne me reconnais pas dans les mots ou les gestes qui me sont attribués, mais je ne peux qu’exprimer mes regrets que mon comportement ait mis mal à l’aise ou blessé ces femmes », s’est excusé Édouard Baer, 57 ans, dans une lettre à Mediapart.

« C’est comme être frappé de front par un autobus », explique le producteur de Tous toqués !, Pierre Even (Item 7), qui avoue s’être arraché les cheveux le week-end dernier après avoir lu cette enquête qui fait état d’attouchements répétés sur de jeunes femmes, pour la moitié afrodescendantes, le plus souvent dans un contexte professionnel.

« Notre premier réflexe a été de nous assurer que notre équipe était correcte et que tout s’était bien passé sur notre plateau », dit Pierre Even, qui ne met pas en doute les témoignages des plaignantes ni ne minimise la gravité des gestes attribués à Édouard Baer. À sa connaissance, il n’y a eu aucun incident de cette nature sur le plateau de tournage québécois du sixième long métrage de Manon Briand, à Montréal, en Montérégie et dans Lanaudière.

« Ça fait partie de l’histoire du film maintenant », a répété le producteur à plusieurs reprises en entrevue. « Ce film, c’est presque 10 ans de travail pour Manon, 7 ans pour nous avec elle, et 200 personnes qui y ont travaillé », rappelle Pierre Even.

La bande-annonce de Tous toqués !, qui a aussi été dévoilée jeudi, a été remaniée cette semaine de manière à mettre davantage l’accent sur l’ensemble de la distribution, qui compte Sylvain Marcel, Dominic Paquet, Normand Chouinard, Michèle Deslauriers, Oussama Fares, Douaa Kachache et la jeune Élodie Fontaine.

On n’y minimise pas pour autant la participation d’Édouard Baer, qui tient un rôle central dans le film : celui d’un chef français en perte de vitesse, installé à New York, qui se retrouve malgré lui à épauler une jeune Québécoise de 10 ans dans un concours culinaire, à la demande de sa mère, une douanière intransigeante incarnée par Julie Le Breton.

« Ça fait mal »

Édouard Baer, qui devait assurer au Québec la promotion de Tous toqués ! à la fin de l’été, ne sera pas convié à la première du film en septembre. En revanche, le film ne sera modifié d’aucune manière, assure Manon Briand. « Je ne vois pas comment j’aurais pu le remonter pour faire abstraction de l’un des personnages, dit-elle. Je ne pense pas qu’on peut juger le film à travers ce prisme-là non plus. »

Craint-elle que les accusations portées dans les médias contre Édouard Baer ne nuisent à l’accueil réservé à son film ? « J’espère que non, mais je n’ai pas de contrôle là-dessus. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La cinéaste Manon Briand

Les gestes reprochés à Baer viennent ternir un tournage qui a été idéal, selon Manon Briand.

Je ne peux pas désavouer le bonheur que j’ai eu à faire ce film, notamment avec Édouard Baer. Ce plaisir tout à coup doit devenir coupable ? On ne sait pas comment réagir. C’est vraiment difficile. Manon Briand, cinéaste

La cinéaste de La turbulence des fluides dit se sentir comme une mère de famille appelée à défendre l’ensemble de ses enfants parce que l’un d’entre eux a eu un comportement répréhensible. « Mais comment puis-je consoler et protéger tous les autres ? Ça fait mal. »

En France, où le mouvement #metoo semble surtout avoir un impact depuis les accusations récentes de l’actrice et réalisatrice Judith Godrèche contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon, les réactions aux révélations de Mediapart sont diverses. Les représentations du spectacle Ma candidature d’Édouard Baer au Théâtre Antoine de Paris ont été annulées, contrairement à la plupart de celles prévues en province.

Cela rappelle Fanny Ardant, comédienne du plus récent (et abominable) film de Roman Polanski The Palace, qui pourfend le mouvement #metoo dans le plus récent numéro du mensuel réactionnaire Causeur, et Catherine Deneuve, qui signait en 2018 une tribune sur la « liberté d’importuner » des hommes en réponse au mouvement #balancetonporc, quantité de commentateurs français banalisent les agressions sexuelles.

Édouard Baer n’aurait pas dû s’excuser pour ces gestes, « les plus graves étant d’avoir touché des fesses et des seins », soutient la chroniqueuse Peggy Sastre dans l’hebdomadaire Le Point. Et vive le féminisme à la française…

Il reste que le cinéma est un travail d’équipe. Des dizaines d’artisans de différents corps de métier sont, comme le souligne Pierre Even, des victimes collatérales de cette triste affaire.

Édouard Baer a beau être l’un des acteurs principaux de Tous toqués !, il n’en est ni le scénariste ni le réalisateur. Le cinéma québécois n’a pas comme le cinéma hollywoodien les moyens de refaire à la suite d’un scandale #metoo des scènes avec un nouvel acteur. Le film de Manon Briand ne pourra se passer de Baer. Qu’il se révèle ou non être un porc, il fera partie de l’histoire.