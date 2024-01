Oppenheimer, Poor Things et Killers of the Flower Moon ont dominé la liste des finalistes de la 96e Soirée des Oscars. Qui a été snobé ? Qui s’est démarqué ? Tour d’horizon par notre chroniqueur Marc Cassivi.

Oppenheimer en tête

PHOTO MELINDA SUE GORDON, FOURNIE PAR UNIVERSAL Matt Damon et Cillian Murphy dans Oppenheimer

Il n’y a pas eu d’énormes surprises et la sélection de la 96e Soirée des Oscars, annoncée mardi matin à Hollywood, est de très bonne tenue. Comme prévu, Oppenheimer part en tête des finalistes de la cérémonie, qui aura lieu le 10 mars. Nommé 13 fois, le film de Christopher Nolan sur l’inventeur pris de remords de la bombe atomique sera le grand favori dans plusieurs catégories de pointe, dont celle de l’Oscar du meilleur acteur, que l’on peut déjà remettre à Cillian Murphy pour son rôle de Robert Oppenheimer. Poor Things, satire grinçante de Yórgos Lánthimos auréolée du Lion d’or de Venise, suit avec 11 citations, dont celle d’Emma Stone dans la catégorie de la meilleure actrice.

Les surprises et les snobés

PHOTO JAAP BUITENDIJK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ryan Gosling et Margot Robbie avec la réalisatrice Greta Gerwig lors du tournage de Barbie

Malgré le succès critique et populaire – plus d’un milliard de dollars aux guichets – de Barbie, sa réalisatrice Greta Gerwig et son actrice principale Margot Robbie n’ont pas été retenues parmi les finalistes. Ça en a surpris certains (pas moi) puisque Barbie, nommé huit fois, est l’un des dix candidats à l’Oscar du meilleur film. America Ferrera n’y apparaît que quelques instants, mais son vibrant plaidoyer féministe semble avoir convaincu l’Académie de l’inclure dans la liste des cinq meilleures actrices dans un second rôle. Ça en a surpris certains (moi le premier). Le plus grand snobé ? Leonardo DiCaprio, boudé par les électeurs pour son rôle de simplet détestable dans Killers of the Flower Moon, pourtant l’un des meilleurs rôles de sa carrière.

Des fleurs pour Killers

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ASSOCIATED PRESS Martin Scorsese, Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio

Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, n’est pas en reste, avec dix citations. Lily Gladstone devient la première autochtone née aux États-Unis à être finaliste dans une catégorie d’interprétation. Robert De Niro, nommé pour la neuvième fois aux Oscars, concourra dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. À 81 ans, Martin Scorsese est le plus vieux finaliste à l’Oscar du meilleur réalisateur. Il y est finaliste pour la dixième fois, plus que tout autre cinéaste vivant (il surpasse Steven Spielberg). Étonnamment, Scorsese n’est pas finaliste avec Eric Roth pour le scénario adapté de Killers of the Flower Moon, qui s’éloigne du point de vue de l’essai de David Grann – la naissance du FBI – pour s’intéresser au peuple Osage.

La douce revanche de Justine Triet

PHOTO PATRICIA DE MELO MOREIRA, AGENCE FRANCE-PRESSE Justine Triet a remporté la Palme d’or au dernier Festival de Cannes pour Anatomie d’une chute.

On sentait la déception dans la voix de Justine Triet au moment de la campagne de promotion au Québec de son brillant film, Anatomie d’une chute. La Palme d’or du plus récent Festival de Cannes venait d’être écartée par le comité de sélection français afin de concourir pour l’Oscar du meilleur film international, au profit du plus académique La Passion de Dodin Bouffant, de Trân Anh Hùng. Justine Triet obtient une douce revanche. Son film est finaliste dans cinq catégories, et pas les moindres : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original (avec son compagnon Arthur Harari), meilleur montage et meilleure actrice pour Sandra Hüller. La Passion de Dodin Bouffant n’a même pas été retenu parmi les finalistes. Certains doivent s’en mordre les doigts…

La fin de l’américanocentrisme

PHOTO JON PACK, ASSOCIATED PRESS Greta Lee et Teo Yoo dans Past Lives

Après les récents succès de Parasite, Roma ou encore Drive My Car, tous nommés dans des catégories de pointe, les Oscars semblent devenir de moins en moins américanocentristes. Il faut dire que le quart des nouveaux membres de l’Académie proviennent de l’extérieur des États-Unis. Parmi les finalistes à l’Oscar du meilleur film international, on retrouve un film japonais (Perfect Days) réalisé par un Allemand (Wim Wenders) et un film en allemand tourné en Pologne (The Zone of Interest) par un Britannique. Le film de Jonathan Glazer, grand favori pour l’emporter en l’absence d’Anatomie d’une chute, est nommé dans cinq catégories, dont celle du meilleur film. Tout comme Past Lives, remarquable premier film de la Canado-Sud-Coréenne Celine Song, tourné essentiellement en coréen.