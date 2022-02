46e Festival international du film de Toronto

Une ouverture chantée, en formule hybride

(Toronto) La rue King n’est pas fermée. Les tramways et les voitures y circulent, comme à l’accoutumée. Ce qui est inhabituel, c’est de voir à la mi-septembre la Ville Reine sans ses airs de grande fête strass et paillettes. Le 46e Festival international du film de Toronto (TIFF) s’est ouvert jeudi. Cela se remarque à peine. L’œil non initié n’y voit que du feu. Hors des salles, c’est business as usual, comme on dit sur Bay Street.