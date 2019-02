Spike Lee n'aime pas les films avec des chauffeurs

Le réalisateur de BlacKkKlansman a déclaré à des journalistes: «Je me fais battre chaque fois qu'un film avec un chauffeur conduisant une personne est en compétition.»

Il faisait allusion au fait qu'en 1990, Driving Miss Daisy avait remporté l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur scénario adapté.

Cela dit, cette année-là, Do the Right Thing, plus célèbre film de Lee, était en compétition, mais pas dans les catégories du meilleur film ni du meilleur scénario adapté.

En fait, Do the Right Thing était finaliste dans la catégorie du meilleur scénario original, prix remporté par Dead Poets Society. - André Duchesne