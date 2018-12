Nouveau processus de sélection pour le Gala Québec Cinéma

Mais il ne comptera désormais que pour 50 % du vote. Tous les membres jusqu'ici appelés à voter au deuxième tour pour déterminer les gagnants, soit environ 7700 professionnels, seront désormais sollicités dès le premier tour. Ce vote universel comptera aussi pour 50 %.

«Ainsi, nous espérons assurer une sélection d'oeuvres plus représentatives de la richesse du cinéma d'ici, a déclaré Ségolène Roederer, directrice générale de l'organisation. Nous souhaitons aussi que l'ensemble de l'industrie cinématographique puisse se prononcer dès le début du processus de sélection.»

En clair, cela veut dire qu'on tente de trouver un système pour réduire le fossé qui sépare souvent les films d'auteur des films à vocation plus populaire.

«La raison d'être de ce gala est de célébrer l'excellence, tout en offrant au téléspectateur la meilleure représentation de ce qu'est notre cinéma», indique Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma.

Ce nouveau processus de sélection touchera les 18 catégories réservées aux longs métrages de fiction. On profite aussi de l'occasion pour ajouter une toute nouvelle catégorie : l'Iris du meilleur premier film. Ce prix, destiné à récompenser la relève, sera remis à un ou une cinéaste pour la qualité de son premier long métrage de fiction. L'artiste gagnant dans cette catégorie, où il n'y aura aucun finaliste, sera désigné par le jury du Gala Québec Cinéma.

Le Gala Québec Cinéma, 21e célébration annuelle du cinéma au Québec, aura lieu le 2 juin 2019. Qui l'animera? L'annonce sera faite ultérieurement. Guylaine Tremblay et Édith Cochrane se sont acquittées de cette tâche au cours des deux dernières années. Le gala, diffusé à Radio-Canada, a attiré 749 000 spectateurs au printemps.

L'AQCC annonce ses finalistes

Par ailleurs, l'Association québécoise des critiques de cinéma (AQCC) a annoncé la liste des cinq finalistes du prix Luc Perreault/AQCC du meilleur film québécois de 2018. All You Can Eat Buddha (Ian Lagarde), Chien de garde (Sophie Dupuis), La disparition des lucioles (Sébastien Pilote), Les faux tatouages (Pascal Plante) et La part du diable (Luc Bourdon) ont été retenus.

Du côté du prix du meilleur long métrage international, Burning (Lee Chang-Dong), First Reformed (Paul Schrader), Phantom Thread (Paul Thomas Anderson), Roma (Alfonso Cuarón) et Une affaire de famille (Hirokazu Kore-eda) se disputeront le laurier.

Le prix du meilleur long métrage international sera annoncé lundi prochain, mais il faudra attendre jusqu'aux Rendez-vous du cinéma québécois, qui se tiendront en février, pour connaître le lauréat du prix Luc Perreault/AQCC.