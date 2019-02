Alfonso Cuaron à nouveau récompensé pour Roma

Il l'a emporté sur Spike Lee (BlacKkKlansman), Adam Mckay (Vice), Peter Farrelly (Green Book) et Bradley Cooper (A Star is Born).

Tourné en espagnol et en noir et blanc, Roma, un film presque autobiographique inspiré de l'enfance de Cuaron à Mexico, est nommé dans 10 catégories, dont celles de meilleur film et de meilleur réalisateur, pour les Oscars dans trois semaines.

Roma a déjà été primé au festival de Venise, où il a reçu le Lion d'or. Il a aussi obtenu le trophée des Critics'Choice Awards et a été primé aux Golden Globes.

Le réalisateur mexicain a reçu samedi le prix des mains de son compatriote Guillermo del Toro qui avait remporté le prix de la Directors Guild of America (DGA) l'an passé pour The Shape of Water. Il avait ensuite eu l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Alfonso Cuaron avait déjà remporté le prix de la DGA en 2014 pour Gravity.

En recevant son prix, il a remercié les acteurs de son film Yalitza Aparicio et Marina de Tariva. « Merci à Limbo [la domestique employée par sa famille quand il était jeune], à ma mère et à mon pays, le vrai architecte de Roma », a-t-il déclaré.

Alfonso Cuaron est le deuxième réalisateur à obtenir le prix du syndicat des réalisateurs pour un film en langue étrangère. Le réalisateur taïwanais Ang Lee avait été distingué en 2000 pour Tigre et Dragon.