Screen Actors Guild: Alan Alda recevra un prix remis par Tom Hanks

Associated Press New York

Alan Alda, qui est âgé de 82 ans et qui a déjà remporté des prix Golden Globes et Emmy, deviendra le 55e lauréat du prix annuel, qui récompense des acteurs défendant «les idéaux de la profession». Tom Hanks le lui remettra lors d'une cérémonie le 27 janvier.

«Je suis tellement heureux que Tom ait accepté. Je ne savais pas qu'ils le lui demanderaient. Et c'est tellement généreux de sa part», a déclaré Alan Alda à l'Associated Press.

Alan Alda et Tom Hanks ont travaillé ensemble dans le film Bridge of Spies, et les deux ont parfois eu l'occasion de se revoir au fil des ans, notamment dans les cérémonies de remises de prix.

Au cours de sa carrière qui s'est échelonnée sur sept décennies, Alan Alda a joué dans The West Wing, The Aviator et Manhattan Murder Mystery, mais il est peut-être mieux connu pour son rôle de Hawkeye Pierce dans la série télévisée M* A* S* H. Alan Alda a remporté six prix Emmy et a également été nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin en 2004 pour son travail dans The Aviator.