Le rideau se lève sur la 91e édition des Oscars

L'Académie des arts et sciences du cinéma remet au total 24 statuettes dorées lors d'une cérémonie qui débute à 17 h heure locale au Dolby Theater, sur le fameux « Walk of Fame » du Hollywood Boulevard où des centaines de stars fouleront le tapis rouge.

Qui les 7900 membres appelés à voter choisiront-ils pour la récompense phare du « meilleur film » ? Roma, lettre d'amour au Mexico des années 1970 écrite, en noir sur blanc et dans sa langue maternelle, par Alfonso Cuarón ? Green Book, histoire d'amitié entre un pianiste classique noir et le gros bras italo-américain qui lui sert de chauffeur dans le vieux Sud ségrégationniste ? The Favorite, comédie historique loufoque et fantasmée sur la reine Anne de Grande-Bretagne et d'Irlande ?

Les enveloppes sont scellées depuis plusieurs jours et les experts se gardent bien de parier, la compétition étant particulièrement ouverte cette année.

« Avec huit nommés dans la catégorie du meilleur film, chacun a ses partisans acharnés, mais aucun ne fait consensus », résume Tim Gray, qui suit les prix cinématographiques pour le magazine spécialisé Variety.

Forts de dix nominations chacun, Roma et The Favorite peuvent certes apparaître comme les favoris.

Mais Green Book et son remarqué duo d'acteurs, Mahershala Ali et Viggo Mortensen, le film de superhéros Black Panther, numéro un au box-office mondial l'an dernier, ou encore BlacKkKlansman du vétéran Spike Lee, sont aussi des concurrents très crédibles pour succéder à The Shape of Water du Mexicain Guillermo del Toro, couronné en 2018.

Également en lice, le biopic sur le défunt chanteur du groupe Queen Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, celui sur l'ancien vice-président américain Dick Cheney, Vice, et A Star is Born, avec le couple Lady Gaga/Bradley Cooper, peuvent toujours créer la surprise.

Sans maître de cérémonie

Dans la catégorie du « meilleur acteur », deux noms sont à suivre particulièrement : le Gallois Christian Bale, méconnaissable dans son rôle de Dick Cheney, et Rami Malek, qui a revêtu avec brio les justaucorps moulants du chanteur de Queen.

« Ils sont dans deux registres totalement différents », déclare Peter Debruge, l'un des principaux critiques de Variety.

« Chez Christian Bale, je vois un numéro d'acteur incroyable. Mais avec Rami Malek, on a un rôle qui a vraiment trouvé son public, et je ne serais pas surpris que le nouveau venu l'emporte », dit-il.

La catégorie de la « meilleure actrice » est peut-être la seule cette année avec une favorite nettement identifiée : Glenn Close, qui a déjà enchaîné les récompenses pour son rôle de femme dans la tourmente avec The Wife.

L'actrice de 71 ans a d'ailleurs encore reçu samedi le prix de la meilleure actrice aux Spirit Awards du cinéma indépendant. « J'ai beaucoup de mal à accepter cette histoire de gagnant-perdant. Je ne pense pas qu'il y ait de perdant », a assuré Glenn Close après avoir reçu son trophée.

Aux Oscars, elle trouvera sur son chemin Lady Gaga, ou la jeune comédienne Yalitza Aparicio, personnage principal de Roma, mais beaucoup estiment que l'heure est enfin venue de remettre à Glenn Close un « Oscar bien mérité ».

« Ce n'est pas son rôle le plus fort, mais c'est l'occasion pour elle d'occuper l'espace dans un petit film, de le porter sur ses épaules pour rappeler à l'industrie (du cinéma) que, parmi les actrices, elle est l'un de nos trésors », souligne Peter Debruge.

Mahershala Ali (Green Book) et Regina King (If Beale Street Could Talk) semblent tenir la corde dans la catégorie des seconds rôles, très ouverte également cette année.

Pour la première fois depuis 1989, les Oscars seront privés de maître de cérémonie. L'Académie avait bien offert le poste au comédien et humoriste Kevin Hart, mais celui-ci a jeté l'éponge après la résurgence de vieux tweets jugés homophobes.

Les organisateurs ont finalement choisi de se passer d'animateur unique, préférant laisser des stars se succéder pour présenter chaque récompense et débiter les incontournables blagues et traits d'esprit.

L'occasion aussi pour eux de muscler une cérémonie jugée trop molle par de nombreux professionnels, et de ramener à trois heures sa durée.

Des stars de la musique vont se relayer dimanche pour rythmer le spectacle et défendre les titres concourant dans la catégorie de la « meilleure chanson ».

Lady Gaga et Bradley Cooper interpréteront ainsi leur ballade Shallow, tirée de leur film A Star Is Born, et des membres du groupe Queen seront accompagnés sur scène par le chanteur Adam Lambert.

En revanche, le rappeur Kendrick Lamar et la chanteuse SZA, initialement annoncés pour représenter la BO de Black Panther, devraient finalement être absents.