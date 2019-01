La Guilde des acteurs critique les Oscars

La Guilde américaine des acteurs (SAG) demande à l'académie qui organise les Oscars de ne plus empêcher certaines vedettes de présenter des prix aux autres cérémonies de l'industrie avant la remise des fameuses statuettes dorées.

JAKE COYLE La Presse canadienne New York

Dans une rare déclaration critique, la SAG soutient avoir reçu de nombreuses informations selon lesquelles l'Académie des arts et des sciences du cinéma pressait certains acteurs de ne présenter des prix qu'à la seule soirée des Oscars, qui aura lieu le 24 février. Or, plusieurs autres remises de prix ont lieu avant les Oscars - notamment les prix de la Guilde américaine des acteurs, justement, le 27 janvier.

La SAG affirme qu'il « est scandaleux et inacceptable » d'empêcher ses membres de participer sur scène à d'autres cérémonies. La guilde demande à l'académie « de mettre fin à cette mesure inappropriée ».

Des messages laissés à l'Académie lundi sont demeurés lettre morte.

Après le départ de Kevin Hart, les Oscars restent sans maître de cérémonie, et à moins de six semaines de la diffusion, il semble probable qu'ils le resteront. Pour compenser, l'académie a apparemment cherché à inviter des super vedettes. On espère ainsi réunir sur la même scène les « Avengers ».

Cette querelle ouverte ne constitue que le dernier casse-tête de l'académie, qui cherche à revamper le gala cette année après la chute brutale des cotes d'écoute en 2017. L'académie avait abandonné plus tôt l'idée d'une nouvelle catégorie du « meilleur film populaire », après la réaction négative suscitée.