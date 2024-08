Sing Sing Je sors de Sing Sing

Sing Sing est un film qui sonne vrai. Et pour cause. Ce drame carcéral américain épouse par moments les codes du documentaire, afin d’insister sur ce qui est authentique : l’essentiel de sa distribution est composé d’ex-détenus ayant participé au programme de théâtre RTA (Rehabilitation Through the Arts), alors qu’ils étaient incarcérés à la célèbre prison de Sing Sing, dans l’État de New York.