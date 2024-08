Toy Story 5, le titre du prochain Avatar, un troisième Incredibles, une suite à Freaky Friday, des images de Snow White, de Tron — Ares, de Daredevil — Born Again et de nombreuses autres exclusivités ont été dévoilées lors de la conférence bisannuelle de Disney, D23, vendredi soir, à Anaheim. La Presse y était.

Envoyé spécial Pascal LeBlanc La Presse

(Anaheim, Californie) Des suites qui feront plaisir

Les plus grandes surprises de la soirée sont venues des studios d’animation Pixar. Alors que Toy Story célèbrera son 30e anniversaire l’an prochain, il a été révélé que le cinquième chapitre sera lancé le 19 juin 2026. Andrew Stanton, réalisateur de Finding Nemo et de WALL-E, mènera le projet, lui qui a aussi contribué aux quatre volets précédents. Celui-ci portera sur le « combat » entre les jouets et la technologie. Le directeur artistique de Pixar, Peter Docter, a également annoncé que Brad Bird sera de retour pour piloter Incredibles 3.

En plus de joindre la distribution d’un autre film de Pixar, Elio, attendu le 13 juin 2025, l’actrice Zoe Saldaña accompagnait son collègue Sam Worthington et le cinéaste James Cameron pour divulguer le titre du troisième Avatar, Fire and Ash, qui prendra l’affiche le 19 décembre 2025.

Jamie Lee Curtis et Lindsey Lohan reprendront leur rôle dans Freakier Friday, suite de Freaky Friday, sorti en 2003. La mère et la fille sont maintenant grand-mère et mère et lorsque cette dernière devient en plus belle-mère, une situation improbable se répète.

Ont aussi été annoncé Zootopia 2, pour novembre 2025, Frozen III, toujours avec Jennifer Lee aux commandes, prévu en 2027, ainsi que la confirmation d’un quatrième chapitre, puis une version en prise de vue réelle de Lilo & Stitch, qui sortira l’été prochain.

Premières images

La première bande-annonce de Snow White, remake combinant prises de vue réelle et éléments numériques du classique de 1937, a été révélée au public de D23. Les actrices Rachel Zegler (The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes), qui incarne Blanche-Neige, et Gal Gadot (Wonder Woman), dans le rôle de la reine, étaient sur place pour l’occasion. Il sera possible de voir cette adaptation de Marc Webb (The Amazing Spider-Man), tirée d’un scénario coécrit par Greta Gerwig (Barbie), le 21 mars prochain.

Jeff Bridges, Greta Lee, Evan Peters et Jared Leto ont présenté les premières images fort intrigantes de Tron – Ares, dans lequel ce dernier joue le rôle de l’antagoniste qui donne son nom au titre. Suite des films de 1982 et de 2010, le long métrage de Joachim Rønning (Kon-Tiki, Maleficent – Mistress of Evil) sera rythmé par la musique de Nine Inch Nails — qui prend la relève de Daft Punk — et sera en salle le 10 octobre 2025.

Le réalisateur Jon Favreau et le producteur Dave Filoni ont présenté un avant-goût prometteur de The Mandalorian and Grogu, au cinéma en mai 2026. Bien qu’il prendra l’affiche plusieurs mois avant, le 25 juillet 2025, The Fantastic Four – First Steps n’a eu droit qu’à un montage de séquences s’apparentant à un documentaire des années 1960. Cela dit, la vidéo bricolée par le réalisateur Matt Shakman (WandaVision) a tout de même fait grimper nos attentes.

De nouvelles bandes-annonces de Moana 2 et Mufasa, respectivement attendus le 27 novembre et le 20 décembre, ont aussi été offertes. Une scène comprenant une chanson composée par Lin-Manuel Miranda a également été jouée pour la foule rassemblée. De plus, de nouveaux éléments du scénario et le Hulk rouge de Harrison Ford ont été dévoilés dans une version allongée de la bande-annonce de Captain America – Brave New World, en salle à la Saint-Valentin.

Des séries Star Wars, Marvel et Pixar

L’acteur britannique Jude Law a comparé la série Skeleton Crew à The Goonies et à E. T., car elle est racontée « du point de vue d’enfants ». Se déroulant dans l’univers Star Wars, L’Escouade squelette, en version française, voit quatre jeunes qui se retrouvent par accident propulsés dans un voyage à travers la galaxie très lointaine. Les épisodes sont réalisés par les talentueux Jon Watts, David Lowery, Daniel Kwan et Daniel Scheinert, alias les Daniels, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard et Lee Isaac Chung. La série sera mise en ligne sur Disney+ le 3 décembre. Il faudra attendre 2025 pour la deuxième saison d’Andor, mais il a été confirmé que Ben Mendelsohn et Alan Tudyk reprendront leurs rôles de Rogue One.

Le président des Studios Marvel, Kevin Feige, a fait plaisir aux fans de la série Daredevil présentée à l’origine sur Netflix en dévoilant des images de la nouvelle mouture, Born Again. Aussi sombre et sanglante que l’originale, elle met en vedette la même distribution composée de Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Elden Henson et Jon Bernthal.

Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross, Regan Aliyah et Alden Ehrenreich étaient également sur place pour promouvoir la sortie d’Ironheart l’an prochain. Produite par Ryan Coogler (Black Panther), elle suit les aventures de la jeune inventrice Riri Williams, vue dans Wakanda Forever. Une nouvelle bande-annonce d’Agatha All Along, offerte sur Disney+ le 18 septembre, a été dévoilée en présence des actrices qui ont chanté Witches Road costumées en sorcière.

Pixar a annoncé le lancement de ses deux premières séries. D’abord, Win or Lose, attendue le 6 décembre, qui se penche sur les jeunes d’une équipe de balle-molle et leurs parents, puis Dream Productions, dérivée des films Inside Out. Situés entre les deux volets, les quatre épisodes nous plongent dans la partie du cerveau de Riley responsable de ses rêves. Chaque nuit ressemble à la production d’une émission de télé en direct dans cette série prévue en 2025.

Véritable spectacle

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY La foule réunie au Honda Center d’Anaheim pour la présentation divertissement de D23

Plus de 12 000 personnes étaient réunies au Honda Center d’Anaheim pour la présentation du volet divertissement de Disney de la conférence D23, vendredi soir. Plus importante foule de l’histoire de l’évènement, celle-ci a eu droit pendant trois heures à un enchaînement effréné d’annonces et de performances animé par Yvette Nicole Brown.

Après une allocution du PDG de The Walt Disney Company, Bob Iger, Auli’i Cravalho, qui prête sa voix à Moana, musiciens et danseurs sont montés sur scène pour un numéro haut en couleur. Dwayne Johnson, qui campe quant à lui Maui, les a ensuite rejoints.

La voix de Lebo M. a retenti dans la salle pour la présentation de Mufasa. Il a interprété le classique de The Lion King, Nants’Ingonyama, ainsi que la nouvelle Ngomso.

L’adaptation pour Broadway du film The Greatest Showman a été annoncée par une performance époustouflante de six chanteurs.

Finalement, l’illusionniste David Blaine, qui sera la vedette de l’émission Do Not Attempt, de National Geographic, sur Disney+, a effectué un tour de magie avec un simple jeu de cartes qui a laissé les milliers de spectateurs bouche bée.

Les frais de transport et d’hébergement de ce voyage ont été payés par The Walt Disney Company, qui n’a pas eu droit de regard sur le contenu de ce reportage.