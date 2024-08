62e Festival du film de New York Le nouveau film de Philippe Lesage au programme aux côtés des Almodóvar et Diop

(New York) Le Festival du film de New York a dévoilé mardi la liste principale de sa 62e édition, avec une sélection comprenant Anora, le film lauréat de la Palme d’or de Sean Baker, The Room Next Door de Pedro Almodóvar et Dahomey de Mati Diop. Comme le feu de Philippe Lesage, déjà présenté en première mondiale à la Berlinale, est également de la partie.