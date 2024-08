(Toronto) Des documentaires sur l’ascension et la chute de Vice Media et sur les efforts déployés pour restituer des objets culturels aux Premières Nations seront présentés au Festival international du film de Toronto, qui se déroulera du 5 au 15 septembre.

La Presse Canadienne

Les organisateurs ont annoncé mercredi que la programmation du volet consacré aux documentaires s’amorcera avec Vice is Broke, dans lequel l’Américain Eddie Huang, ancien collaborateur de Vice et créateur de la série télévisée Fresh Off the Boat, enquête sur l’entreprise de médias numériques autrefois florissante.

Parmi les titres canadiens figure So Surreal : Behind the Masks, dans lequel les réalisateurs Neil Diamond et Joanne Robertson retracent les efforts pour rapatrier des masques et d’autres artefacts aux Premières Nations Yup’ik et Kwakwaka’wakw.

Your Tomorrow, écrit et réalisé par Ali Weinstein, suit la lutte pour sauver la Place de l’Ontario à Toronto, un lieu de divertissement situé au bord de l’eau qui fait l’objet de plans de réaménagement visant à construire un immense spa et un parc aquatique intérieur.

Dans Living Together, première réalisation de la Montréalaise Halima Elkhatabi, on raconte le parcours de plusieurs jeunes Montréalais à la recherche du colocataire idéal.