Un documentaire sur une cyberimposture visant des admirateurs du duo pop de Calgary Tegan and Sara sera présenté au Festival international du film de Toronto (TIFF).

David Friend La Presse Canadienne

Le film Fanatical : The Catfishing of Tegan and Sara fait partie des 43 longs métrages couvrant plus de 40 pays du programme « Centerpiece » du TIFF, anciennement connu sous le nom de « Contemporary World Cinema ».

Parmi les autres grands titres, citons Presence de Steven Soderbergh, un film surnaturel vu du point de vue d’un fantôme, qui met en vedette Lucy Liu et Julia Fox.

Pimpinero : Blood and Oil est un suspense sur les trafiquants d’essence à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, mettant en vedette Juanes, un chanteur colombien qui a collaboré parfois avec Nelly Furtado.

Matthew Rankin, de Winnipeg, revient au TIFF avec son dernier film Universal Language, un hommage décalé au cinéma iranien qui se déroule dans sa ville natale. C’est le retour de Rankin au festival après que son film The Twentieth Century de 2019 eut remporté le prix du premier long métrage canadien.

Parmi les autres titres canadiens figurent The Mother and the Bear de Johnny Ma, Sweet Angel Baby de Melanie Oates et la comédie romantique Matt and Mara de Kazik Radwanski, qui met en vedette le créateur de BlackBerry, Matt Johnson.

Le TIFF se déroule du 5 au 15 septembre.