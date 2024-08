(New York) Le Festival du film de New York a dévoilé mardi la liste principale de sa 62e édition, avec une sélection comprenant Anora, le film lauréat de la Palme d’or de Sean Baker, The Room Next Door de Pedro Almodóvar et Dahomey de Mati Diop. Comme le feu de Philippe Lesage, déjà présenté en première mondiale à la Berlinale, est également de la partie.

Jake Coyle Associated Press

Trente-trois longs métrages constitueront la programmation centrale du festival annuel présenté par l’organisation Film at Lincoln Center. La programmation principale de cette année est particulièrement internationale, avec des films venus de 24 pays, et on y retrouve 19 réalisateurs qui font leurs débuts dans la section la plus prestigieuse du festival.

Le festival, comme annoncé précédemment, commencera le 27 septembre avec Nickel Boys de RaMell Ross, une adaptation du roman lauréat du prix Pulitzer 2019 de Colson Whitehead. Almodóvar, qui fait sa 15e apparition dans la programmation principale de New York, présentera The Room Next Door, avec Julianne Moore et Tilda Swinton, comme pièce maîtresse du festival. Blitz de Steve McQueen, sur le bombardement de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, sera le film de clôture.

Un certain nombre de lauréats du Festival de Cannes en mai feront leur première aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Aux côtés d’Anora, il y a Grand Tour, de Miguel Gomes, lauréat du prix de la mise en scène à Cannes ; All We Imagine as Light de Payal Kapadia, lauréat du Grand Prix ; On Becoming a Guinea Fowl de Rungano Nyoni, à l’honneur dans la section « Un Certain Regard » ; et The Seed of the Sacred Fig, du cinéaste iranien dissident Mohammad Rasoulof qui a fui son pays d’origine pour dévoiler son film.

Quant à Comme le feu de Philippe Lesage, il a remporté le Grand Prix du jury Génération au plus récent Festival de Berlin. Il met en vedette notamment Noah Parker, Aurélia Arandi-Longpré et Arieh Worthalter, et a reçu des critiques élogieuses lors de sa sortie récente en France.

« L’ambition du festival est de refléter l’état du cinéma au cours d’une année donnée, ce qui signifie souvent aussi refléter l’état du monde », a souligné Dennis Lim, le directeur artistique du festival, dans un communiqué.

« La chose la plus remarquable à propos des films de la sélection principale – et des autres sections que nous annoncerons dans les semaines à venir – est la mesure dans laquelle ils mettent l’accent sur la relation du cinéma avec la réalité. Ils rappellent que, entre les mains de ses praticiens les plus essentiels, le cinéma a la capacité de prendre en compte le monde, d’intervenir et de le réimaginer. »

Parmi les films qui seront aussi présentés, on retrouve : Oh, Canada de Paul Schrader avec Richard Gere et Jacob Elordi, Caught by the Tides du cinéaste chinois Jia Zhangke et The Shrouds de David Cronenberg.

Le film de Roberto Minervini sur la guerre civile américaine, The Damned et celui de Carson Lund à propos du baseball, Eephus seront également à l’affiche.

À venir également à New York : Hard Truths de Mike Leigh, The Brutalists de Brady Corbet, avec Adrien Brody dans le rôle d’un architecte et survivant de l’Holocauste, et la première mondiale de My Undesirable Friends : Part I – Last Air in Moscow de Julia Loktev, un documentaire sur le journalisme indépendant dans la Russie de Poutine.

Le Festival du film de New York, qui se tiendra du 27 septembre au 14 octobre, se déroule au Lincoln Center et dans quelques autres lieux de la ville.