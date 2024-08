(New York) Ces dernières années, l’industrie cinématographique a traversé la révolution des plateformes d’écoute sur demande, la pandémie, les grèves et le phénomène « Barbenheimer ». Mais après d’innombrables bouleversements à Hollywood, vous êtes toujours deux fois plus susceptible de voir des personnages masculins dans les sorties en salle que des personnages féminins.

Jake Coyle Associated Press

Selon le rapport annuel de l’Annenberg Inclusion Initiative de l’Université de Californie du Sud (USC), publié lundi, seulement 32 % des personnages parlants dans les 100 meilleurs films au box-office en 2023 étaient des femmes ou des filles. C’est à peu près le même pourcentage que lorsque Stacy L. Smith a commencé l’étude en 2007. À l’époque, il s’agissait de 30 % de personnages parlants.

Le déséquilibre entre les sexes était également prononcé dans d’autres domaines. Seulement 30 % des rôles principaux dans les grands films étaient des femmes ou des filles, soit une baisse considérable de 14 % par rapport à 2022 et à peu près le même chiffre qu’en 2010. Seuls 11 % des films étaient paritaires, avec des filles ou des femmes dans 45 à 54,9 % des rôles parlants.

IMAGE TIRÉE DU FILM KILLERS OF THE FLOWER MOON Des personnages incarnés par Robert De Niro ont été vus dans quatre films en 2023, soit dans Killers of the Flower Moon, Tin Soldier, Inappropriate Behavior et About my Father.

« Peu importe la manière dont vous examinez les données, 2023 n’a pas été ‟l’année de la femme”, a indiqué Mme Smith dans un communiqué. Il est clair qu’il y a soit un rejet des femmes en tant que public de plus d’un ou deux films par an, soit un refus de trouver des moyens de créer un changement significatif, ou les deux. »

Si l’industrie veut survivre à la situation actuelle, elle doit examiner son incapacité à employer la moitié de la population à l’écran. Stacy L. Smit, auteure de l’étude

Barbie a peut-être été le film numéro un au box-office l’année dernière, mais comme cela a toujours été le cas, quelques sorties marquantes ne font pas à elles seules bouger les choses contre les tendances persistantes.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Ryan Gosling dans le rôle de Ken et Margot Robbie dans celui de Barbie dans le film du même nom

L’étude de l’USC n’analyse pas ce que produit Hollywood, mais simplement ce qui est le plus regardé dans les salles de cinéma. Cela laisse de côté un large éventail de films produits pour les plateformes d’écoute sur demande, ainsi que la plupart des sorties indépendantes. Mais en capturant la majorité des films populaires dans les salles de cinéma, l’Annenberg Inclusion Initiative vérifie dans quelle mesure les vœux d’inclusivité de l’industrie correspondent réellement à ce qui est sur les écrans de cinéma.

Dans une année électorale où une grande partie d’Hollywood soutiendra la vice-présidente Kamala Harris pour devenir la première femme présidente américaine, les chercheurs ont conclu que le « Hollywood progressiste » n’est « en réalité pas progressiste du tout ».

Progrès pour d’autres groupes minoritaires

L’absence persistante de progrès pour les personnages féminins dans les films n’est que plus frappante si on la compare à certains des progrès réalisés par les groupes raciaux et ethniques sous-représentés. Même si des inégalités majeures subsistent là aussi, certains résultats montrent des changements considérables.

IMAGE TIRÉE DU FILM JOY RIDE Sabrina Wu, Stephanie Hsu, Ashley Park et Sherry Cola dans une scène du film Joy Ride, sorti en 2023

En 2023, 44 % des personnages parlants provenaient de groupes sous-représentés, ce qui correspond à peu près, voire dépasse légèrement, la composition raciale de la population américaine (41 %). Le pourcentage de personnages blancs a reculé à 56 % en 2023, contre 62 % l’année précédente. En 2007, 78 % de tous les personnages étaient blancs.

Parmi les protagonistes, les groupes raciaux et ethniques sous-représentés constituaient 37 % des personnages principaux, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2022 et plus que jamais auparavant. En 2007, ce chiffre était de 13 %.

Les personnages principaux de l’année dernière étaient à 12,6 % noirs, à 5,2 % hispaniques ou latino-américains et à 18,4 % asiatiques. Aucun des 100 meilleurs films ne présentait des distributions correspondant à la démographie américaine pour les Hispaniques/Latinos, qui représentent 19,1 % de la population – et encore plus parmi les acheteurs de billets.

De nombreux autres groupes étaient presque invisibles dans les meilleurs films au box-office de 2023. Il n’y avait que 5 films sur 100 avec un protagoniste ou un co-protagoniste LGBTQ+. Seulement 2,2 % des films présentaient un personnage parlant handicapé. Et seuls quatre personnages parlants étaient non binaires.