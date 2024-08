Depuis plusieurs années, pratiquement tous les longs métrages sont tournés en format numérique. Mais ce n’est pas parce que cette technologie est plus récente qu’elle est synonyme de pérennité. De fait, l’évolution constante des formats numériques menace la préservation des œuvres. Voici pourquoi.

Juin 2018. La Cinémathèque québécoise présente une rétrospective saluant les 15 ans de la maison de production Metafilms. Une vingtaine d’œuvres sont au programme.

Sortie en 2013, Diego Star, de Frédérick Pelletier, est à l’horaire du 12 juin à 19 h. Une semaine avant la projection, Pelletier reçoit un appel de son producteur l’informant qu’en vue de la projection, le distributeur Métropole a envoyé… un Blu-Ray.

Pour les cinéastes fiers de leur travail, cette situation est inacceptable. Projeter un Blu-Ray en salle est faisable, mais cela reste un format fait pour la maison. En salle, on utilise les fichiers de visionnement DCP (Digital Cinema Package) ou LTO (Linear Tape-Open).

Or, les DCP sont enchâssés dans des disques durs externes dont le contenu peut être effacé au profit de matériel plus récent. C’est ce qui est arrivé avec Diego Star.

« Mon producteur a appelé notre vendeur international à Miami, relate Frédérick Pelletier. [Ce dernier] avait conservé quatre copies DCP du film et il en a envoyé une à ses frais à Montréal. J’ai donc passé la copie américaine sous-titrée de mon film financé par le Québec à la Cinémathèque québécoise. »

« Je pense qu’à l’époque, on louait les disques durs à un laboratoire et que ceux-ci étaient effacés une fois la tournée des salles terminée. À mon arrivée [en octobre 2018], j’ai acheté des disques durs pour faire des sauvegardes », indique Damien Detcheberry, directeur général chez Métropole.

Des préoccupations

L’exemple reflète une situation qui prévaut encore et qui préoccupe les cinéastes du Québec et du monde entier. Alors que les règles de conservation du bon vieux cinéma sur pellicule sont connues – et parfaitement maîtrisées ! – depuis des décennies, les films tournés en numérique flottent dans un magma de formats de tournage, de technologies de lecture et d’incessantes mises à niveau. Cela se traduit par un risque de perte ou d’altération des données au fil du temps, comme l’explique le directeur général des Rendez-vous Québec Cinéma, Dominique Dugas.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Dominique Dugas, directeur général des Rendez-vous Québec Cinéma

Avec la pellicule, l’image est inscrite sur le support. On la déroule et on voit le cadre [l’image]. Alors que sur le ruban, ce sont des données numériques, des 1 et des 0. Si un fichier numérique est corrompu, on pourrait ne pas être en mesure de reconstituer l’image, alors qu’on peut le faire avec une pellicule dégradée. Dominique Dugas, directeur général des Rendez-vous Québec Cinéma

« Les archivistes ont une expertise de près d’un siècle sur la façon de conserver les films sur pellicule (température, humidité). La restauration de ceux-ci est meilleure puisque les copies maîtresses sont conservées », ajoute Guillaume Lafleur, directeur de la diffusion, de la programmation et des publications à la Cinémathèque québécoise.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Guillaume Lafleur, directeur de la diffusion, de la programmation et des publications à la Cinémathèque québécoise

Le numérique a bien entendu ses avantages : moins cher, moins volumineux et plus accessible à tous. À l’opposé, certains formats restent la propriété du fabricant et peuvent être marqués d’obsolescence programmée. À cela s’ajoute la multiplication des types de fichiers. « Il y a des formats numériques (mini dV, Beta, HD Cam) utilisés par le passé dont on ignore la pérennité », dit M. Lafleur.

Vous doutez ? Essayez vous-même avec vos vieux enregistrements numériques ou disques durs externes de photos dormant au fond d’un garde-robe…

Dépôt légal

Le meilleur moyen d’assurer la pérennité de notre cinématographie serait que chaque œuvre soit sauvegardée en versions analogique et numérique. Depuis l’apparition du numérique, d’innombrables films ont été numérisés. L’inverse pourrait être fait.

Mais ça ne risque pas de se concrétiser de sitôt. Car les coûts sont trop élevés, à savoir quelques dizaines de milliers de dollars par long métrage.

« Faire un dépôt en pellicule d’une œuvre numérique serait coûteux pour les déposants et pour l’État. Ce n’est pas envisagé pour l’instant », indique Mireille Laforce, directrice du dépôt légal et des acquisitions à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Notre priorité est d’instaurer une mécanique pour faire migrer les films reçus d’un format numérique à un autre, plus à jour. Mireille Laforce, directrice du dépôt légal et des acquisitions à BAnQ

Le dépôt légal des films existe depuis 2006 au Québec. Toutes les œuvres financées par l’État doivent être déposées à BAnQ. La Cinémathèque québécoise, qui possède l’expertise, conserve ces copies dites de conservation.

Mme Laforce indique que, par le passé, des producteurs ayant fait un dépôt légal ont demandé qu’un nouveau tirage soit fait de la copie de conservation. Mais ce n’est pas l’idéal, et les autorisations sont rares. « Le but du dépôt légal en est un de conservation à long terme », rappelle-t-elle.

À d’autres occasions, c’est BAnQ qui a dû tirer l’oreille de producteurs n’ayant pas fait leur dépôt légal. « Il faut parfois faire des rappels, dit Mme Laforce. C’est un travail de persévérance. On travaille pour la postérité. »

Si les enjeux technologiques sont cruciaux, il faut aussi assurer une meilleure distribution, insiste la cinéaste Myriam Verreault qui, en avril dernier, a fait une sortie remarquée sur sa page Facebook quant au manque d’accessibilité à son film À l’ouest de Pluton. Quelques jours après notre entretien, elle annonçait avec joie le retour de son film sur les plateformes TVA+, UNisTV et Apple TV. « Nos films sont financés à 90 % avec des fonds publics. Ils devraient être accessibles », dit-elle.

Le débat est loin d’être terminé. Il se fait au nom de la pérennité comme de la qualité. « Lorsqu’on travaille avec un format professionnel de projection en salle, les problèmes de pertes n’arrivent pas, ou très rarement, souligne Guillaume Lafleur. Et la définition, tant de l’image que du son, est supérieure. »

En somme, tout le monde y gagne.

Lisez aussi « Comment l’ONF s’est assuré de la pérennité de ses œuvres »