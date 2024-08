Lorsque les tournages en format numérique ont commencé à s’imposer, l’Office national du film (ONF) a pris les moyens pour assurer la plus complète pérennité de ses œuvres faites maison. Une décision qui a permis d’éviter de se retrouver en mode rattrapage.

C’est ce que soutient Jimmy Fournier, ingénieur de formation et directeur général de la section Technologies du producteur et distributeur public fondé en 1939.

M. Fournier explique que peu après son arrivée à l’ONF en 2004, il a fait le constat que les mutations, nombreuses et rapides, des formats d’enregistrement, de diffusion et de conservation numériques allaient constituer un enjeu. « Je me suis dit que si on ne gérait pas les choses dès le départ, il deviendrait insoutenable d’assurer une préservation à long terme », dit-il.

La solution qu’il a mise de l’avant ? Calquer dans le mode numérique toutes les étapes connues depuis longtemps dans l’archivage de films analogiques (en pellicule). Ce processus comprend la préservation du matériel de tournage, l’original négatif, l’interpositif, l’internégatif et les copies.

« On a regardé notre passé pour voir comment naviguer dans le présent », illustre M. Fournier, ajoutant qu’il y a un « très gros risque » d’altération ou de perte de données si on ne suit pas attentivement l’évolution des technologies numériques.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jimmy Fournier, directeur général de la section Technologies de l’Office national du film

M. Fournier n’a pas œuvré seul dans son coin pour créer ce nouveau modus operandi.

Plusieurs collègues de forums internationaux et ceux de la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis ont travaillé ensemble. Ils ont établi un processus qui assure la vérification continue de l’intégrité des données stockées. Jimmy Fournier, ingénieur de formation et directeur général de la section Technologies de l’ONF

Pour éviter de se retrouver devant un problème d’obsolescence, des vérifications aléatoires sont constamment faites. « On s’assure d’être toujours capables de lire les cartouches ou le médium sur lesquelles on écrit quand une nouvelle technologie se met en place, dit M. Fournier. Ce qui est bien, c’est qu’à chaque migration [des médiums de préservation], on gagne de l’espace. »

Enfin, l’ONF et ses partenaires privilégient la création de fichiers dits « ouverts » qui ne sont pas contrôlés par un fabricant indépendant et qui font l’objet d’une norme internationale.

L’ONF estime qu’avec les processus mis en place, il n’est pas nécessaire de créer et de conserver une copie sur pellicule des films tournés en numérique. « Le risque [de perte] est faible », assure Jimmy Fournier.