(New York) Les studios Universal ont annoncé jeudi l’obtention les droits des mémoires de Britney Spears The Woman in Me et développeront un biofilm sur la vedette, réalisé par Jon M. Chu.

Associated Press

Après une vente aux enchères compétitive, Universal a remporté les droits cinématographiques du mémoire, qui s’est distribué à plus de 2,5 millions d’exemplaires depuis sa sortie en octobre dernier. Marc Platt, le producteur chevronné de Wicked et La La Land », a été choisi pour produire le biofilm.

Britney Spears elle-même a célébré la nouvelle sur X : « Ravie de partager avec mes admirateurs que j’ai travaillé sur un projet secret avec #MarcPlatt. Il a toujours fait mes films préférés… restez à l’écoute », a-t-elle écrit.

À 42 ans, la chanteuse raconte dans son livre son ascension du « Mickey Mouse Club » à la célébrité mondiale, ainsi que ses luttes avec la tutelle qui a été dissoute en 2021. Les mémoires, dont les ventes ont été stimulées par une lecture du livre audio par Michelle Williams, comprenait la révélation de son avortement il y a plus de 20 ans, alors qu’elle sortait avec Justin Timberlake.

Les biofilms musicaux sont l’un des genres les plus populaires à Hollywood ces dernières années, avec des films récents sur Elvis, Amy Winehouse et Bob Marley. Les parutions à venir incluent A Complete Unknown, avec Timothée Chalamet dans le rôle de Bob Dylan, et un long métrage sur Michael Jackson qui sortira l’année prochaine.

Universal est l’origine du biofilm de 2015 du groupe NWA ; Straight Outta Compton.