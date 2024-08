Depuis l’année dernière, le comédien de 46 ans a eu un rôle clé dans Oppenheimer – portrait du père de la bombe atomique qui a dominé les derniers Oscars – et fait quelques apparitions remarquées dans les séries The Bear et Black Mirror.

(Los Angeles) Josh Hartnett, le beau gosse aperçu dans Pearl Harbor et Virgin Suicides il y a plus de vingt ans avant son exil d’Hollywood, est un acteur en pleine renaissance qui cultive son image de touche-à-tout.

Depuis l’année dernière, le comédien de 46 ans a eu un rôle clé dans Oppenheimer – portrait du père de la bombe atomique qui a dominé les derniers Oscars – et fait quelques apparitions remarquées dans les séries The Bear et Black Mirror.

Une percée qu’il complète avec Trap, le nouveau film à suspense de M. Night Shyamalan, qui sort vendredi aux États-Unis et la semaine prochaine en France.

Tout un symbole pour Josh Hartnett, qui se réjouit qu’Hollywood lui offre des rôles « uniques » qu’il a longtemps désirés.

« Ces réalisateurs me trouvent désormais intéressant », confie-t-il à l’AFP en visioconférence, précisant que sa disparition n’a jamais été volontaire. « Alors qu’il y a quelques années, j’étais peut-être […] trop jeune pour être intéressant. »

Dans Trap, Josh Hartnett incarne Cooper, un père qui emmène sa fille adolescente au concert d’une pop star façon Taylor Swift. Mais derrière ce paternel affectueux se cache un tueur en série recherché par la police, qui a monté l’évènement spécialement pour le coffrer.

PHOTO SABRINA LANTOS, ASSOCIATED PRESS

« Le concept de ce film, qui est tellement cool, est que nous vous disons dès le départ qu’il est le méchant », explique l’acteur. « Et pourtant, nous avons besoin […] que vous le souteniez pour qu’il se sorte de cette situation. »

Ancien « poster boy »

Le rôle colle parfaitement avec les aspirations du comédien.

« J’aime les numéros de haute voltige et j’aime aussi la possibilité d’échouer lamentablement, cela m’anime », poursuit-il.

Après avoir atteint la gloire, puis refusé de jouer Superman et quitté brusquement Los Angeles dans les années 2000, Josh Hartnett effectue donc un retour aux sources avec ce film à suspense. Son premier long métrage était le film d’horreur Halloween, 20 ans plus tard, avec Jamie Lee Curtis.

Avec son physique de « poster boy », l’acteur s’est rapidement taillé une réputation de joli cœur abonné aux rôles d’intrigants ténébreux, comme dans Virgin Suicides de Sofia Coppola ou Le Dahlia noir de Brian de Palma.

Son ascension le propulse au sommet d’Hollywood, ce qui le conduit à s’afficher en 2001 dans deux grands films de guerre : Pearl Harbor, fresque sur l’attaque décisive de la Seconde Guerre mondiale avec Ben Affleck, et La Chute du faucon noir, récit d’une bataille sanglante de l’armée américaine dans la Somalie des années 90.

Mais son départ soudain d’Hollywood, d’abord pour son Minnesota natal, puis pour l’Angleterre – où il vit toujours –, a changé la donne.

L’acteur n’a jamais cessé de jouer, mais les propositions de rôles majeurs se sont taries. La presse américaine a commencé à sortir des articles se demandant : « Qu’est-il arrivé à Josh Hartnett ? ».

« Sortir des sentiers battus »

Pendant que d’autres beaux gosses comme Leonardo DiCaprio – à qui il était comparé – devenaient des super vedettes, Josh Hartnett a tourné dans de nombreux premiers films de jeunes réalisateurs non américains, loin des projecteurs hollywoodiens.

Un travail remarqué par Christopher Nolan, qui l’a invité sur Oppenheimer pour jouer Ernest Lawrence, un scientifique qui se brouille avec l’inventeur de la bombe atomique à cause de ses sympathies communistes et de ses infidélités conjugales.

Revenu sur le devant de la scène, Josh Hartnett savoure encore d’avoir pu collaborer avec « un réalisateur qui, selon moi, est l’un des meilleurs à l’heure actuelle ».

Pour incarner le père meurtrier de Trap, l’acteur a lu des livres afin d’appréhender comment certains psychopathes peuvent être « absolument charmants » et doués pour « se cacher au grand jour ». Des recherches aussi fascinantes que dérangeantes, confie-t-il.

« J’ai toujours essayé de faire des choses qui sortaient des sentiers battus », poursuit-il. « Et maintenant, on ne me range plus sous une étiquette et on me permet d’interpréter ces personnages divers. […] C’est formidable, je me sens vraiment chanceux. »