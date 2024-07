Jamie Campbell Bower et Kevin Costner dans une scène de Horizon : An American Saga – Chapter 1

Le deuxième volet du western de Kevin Costner sera présenté en première mondiale à la Mostra de Venise en septembre, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Lindsey Bahr Associated Press

Le chapitre 2 de Horizon : An American Saga devait initialement sortir en salles en Amérique du Nord le 16 août, mais il a été retiré après la sous-performance aux guichets du Chapter 1.

La suite de l’épopée western sera présentée hors compétition à Venise le 7 septembre, dernier jour du festival, conjointement avec la projection du premier volet.

Kevin Costner a indiqué dans un communiqué que son « rêve » avait toujours été de projeter le deuxième chapitre à Venise, alors que le premier avait été présenté en première mondiale à Cannes en mai.

Alberto Barbera, directeur de la Mostra de Venise, l’a décrit comme le « projet visionnaire d’un grand acteur et réalisateur, qui s’est investi dans la reconstruction épique des années cruciales pour la fondation du pays, creusant au-delà du mythe à la recherche d’une authenticité capable de restituer un pan d’histoire dans sa réalité complexe et contradictoire ».

La sortie consécutive des deux films, l’une en juin et l’autre en août, n’était déjà pas conventionnelle. Ensuite, le premier chapitre n’a récolté que 23 millions US au cours de ses deux premières semaines de sortie en salles. En annonçant le changement de plans, New Line Cinema a déclaré qu’il espérait donner plus de temps pour que davantage de publics découvrent le premier chapitre.

Costner a investi une partie de son propre argent dans la réalisation de ces films ambitieux, qui le passionnent depuis plus de trente ans. Il a déjà commencé le tournage d’un troisième volet de ce qu’il envisage à terme être une tétralogie.

« Je suis redevable à Alberto Barbera pour son courage et son leadership en s’engageant dans ce voyage cinématographique, a déclaré Costner. Vive le cinéma et ceux qui veulent le défendre. »

La 81e édition de la Mostra de Venise débute le 28 août. Parmi les premières mondiales les plus attendues figurent Joker : Folie à deux, encore avec Joaquin Phoenix, Beetlejuice Beetlejuice, toujours de Tim Burton, Maria, avec Angelina Jolie dans le rôle de la Callas, Queer, de Luca Guadagnino, avec Daniel Craig, The Order, de Yorgos Lanthimos, The Room Next Door, de Pedro Almodóvar, Trois amies, d’Emmanuel Mouret, et Baby Girl, de Sofia Coppola, avec Nicole Kidman.