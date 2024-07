La 28e édition de Fantasia se termine le 4 août. Voici nos suggestions pour le dernier week-end.

Les Fantastiques week-ends du cinéma québécois

PHOTO RUE DES PINS, FOURNIE PAR FANTASIA Francisco Cruz dans Ils étaient, d’Olivier T.

En ce dernier week-end, il ne reste plus que deux programmes thématiques de dix courts métrages présentés par Les fantastiques week-ends du cinéma québécois : Science-fiction et fantastique et Multiples multivers. Dans le premier programme figure Ils étaient, porté par une trame sonore pénétrante et anxiogène. Après une journée éprouvante au travail, Édouard (Francisco Cruz) croise dans l’autobus une étrange créature (Edigar Nzayimana) qui le tourmente. Jonglant avec les codes de l’horreur, du fantastique et de la science-fiction, Olivier T., scénariste, réalisateur, monteur et producteur, signe un audacieux court métrage sur la maladie mentale aux dimensions métaphysiques.

Le 2 août, à 19 h, au Cinéma du Musée. En présence des équipes des films. Le 2 août, à 21 h, au Cinéma du Musée. En présence des équipes des films.

Wake Up

Afin de dénoncer la déforestation, cinq militants environnementalistes prennent d’assaut un magasin d’ameublement à grande surface. Or, l’un des deux gardiens de sécurité (Turlough Convery), adepte de la chasse, entreprend de les éliminer un à un. Dans Wake Up, quatrième long métrage du trio RKSS, l’un des militants annonce qu’il y aura du sang. Eh bien, promesse tenue par Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell et François Simard. Certes, le taux d’hémoglobine y est peut-être moins élevé que dans Turbo Kid, Summer of 84 et We Are Zombies, mais les mises à mort de ce cruel et cynique slasher survivaliste sont tout aussi spectaculaires.

Le 3 août, à 21 h 45, à l’Auditorium des diplômes de la SGWU (Théâtre Hall), en présence des réalisateurs.

La représentation du felquiste au cinéma québécois

De passage l’automne dernier à Montréal pour promouvoir son livre Le FLQ dans la cinématographie québécoise, aux éditions Somme toute, Sylvain Garel a invité les lecteurs à lui faire part d’erreurs et d’oublis pour une éventuelle réédition de cet ouvrage colossal pour lequel il a consacré 25 ans de recherches et 25 mois de rédaction. En préparation de la nouvelle édition, l’auteur français participera à une discussion sur le sujet en compagnie des réalisateurs Félix Rose (Les Rose, Le dernier felquiste) et Mathieu Denis (Corbo), ainsi que de l’acteur et politicien Denis Trudel, qui incarnait un felquiste dans Octobre, de Pierre Falardeau.

Le 4 août, à 15 h, à la Cinémathèque québécoise (entrée gratuite)

Ababouiné (film de clôture)

Titre du 17e long métrage d’André Forcier (Embrasse-moi comme tu m’aimes, Les fleurs oubliées), Ababouiné, c’est aussi celui du dictionnaire des mots imaginaires qu’écrit l’enseignant anarchiste André Rochette (Martin Dubreuil) avec la complicité du jeune Michel Paquette (Rémi Brideau) et de l’éditeur Archange Saint-Amour (Gaston Lepage). Ce dernier s’apprête d’ailleurs à publier Vive le Québec laïque, au grand dam du vicaire Cotnoir (Éric Bruneau) et du cardinal Madore (Rémy Girard). Avant la projection de ce film campé dans le Faubourg à m’lasse durant la Grande Noiceur, Fantasia remettra au cinéaste le prix Denis-Héroux 2024 pour l’ensemble de sa carrière.

Le 4 août, à 18 h 30, à l’Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall). En présence de l’équipe du film. À l’affiche le 23 août.