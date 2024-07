Aux États-Unis, Deadpool & Wolverine a réalisé mardi la plus grosse recette pour un film classé R (et la 13 e plus grosse de tous les temps) avec 25,3 millions.

Depuis sa sortie vendredi dernier, le long métrage Deadpool & Wolverine continue d’électriser le box-office et de battre des records.

Le film des deux superhéros, mettant en vedettes Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans les rôles de personnages de bandes dessinées, a atteint la barre des 550 millions de dollars de recettes dans le monde, en cinq jours. Il a cumulé plus de 261 millions de dollars en Amérique du Nord, après seulement cinq jours d’exploitation. Au Québec, il est numéro un au box-office du week-end dernier avec près de 2,5 millions. À noter, la comédie de René Richard Cyr, Nos Belles-Sœurs, fait très bonne figure au Québec. Nos Belles-Soeurs a franchi les deux millions de dollars cette semaine, moins d’un mois après sa sortie.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Tapis rouge du film Nos belles-sœurs de René Richard Cyr. Sur la photo se trouvent René Richard Cyr et l’actrice Geneviève Schmidt.

Aux États-Unis, Deadpool & Wolverine a réalisé mardi la plus grosse recette pour un film classé R (et la 13e plus grosse de tous les temps) avec 25,3 millions. Deadpool & Wolverine est déjà la quatrième plus grosse sortie nationale de 2024, juste derrière Inside Out 2 (615 millions de dollars) ; Despicable Me 4 (293 millions de dollars) ; et Dune : Part II (282 millions de dollars).

À ce rythme, cette franchise de l’univers cinématographique Marvel (MCU) va devenir d’ici quelques semaines le deuxième film de l’année à atteindre le milliard de dollars dans le monde, après Inside Out 2 (1,5 milliard de dollars), et devançant Dune : Part II (711 millions), Despicable Me 4 (680 millions) et Godzilla x Kong : The New Empire (567 millions), selon Variety.