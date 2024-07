Quelques mois après la sortie d’Hôtel Silence, Léa Pool tourne L’habit du héros, drame sur l’immigration écrit par Michel Marc Bouchard. La Presse les a rencontrés sur le plateau du film.

Vendredi dernier, au quatrième jour de tournage de L’habit du héros, Léa Pool, rencontrée à la SAT avec l’équipe du film, s’est dite heureuse de pouvoir tourner deux films coup sur coup. « C’est un peu rapide, mais je ne m’en plaindrai pas, confie la cinéaste. Habituellement, tu attends quatre ou cinq ans pour tourner. On est juste au début du tournage, mais je trouve que mon œil est très avisé de ce qu’il y a à faire plus rapidement que normalement, parce que la machine – c’est moi, ça – ne s’est pas arrêtée. »

Afin de pouvoir se consacrer davantage aux acteurs, Léa Pool a fait appel au directeur photo Yves Bélanger, fidèle complice du regretté Jean-Marc Vallée. « Jean-Marc, qui était aussi speedy qu’Yves, trouvait que c’était trop lent éclairer. Et c’est vrai que souvent, on prend beaucoup de temps. Là, ce qui est formidable, c’est qu’Yves est rapide. Je voulais aussi casser le côté très construit, carré et minimaliste d’Hôtel Silence avec quelque chose de plus organique, de collé sur les personnages. On est dans l’action à travers le regard des personnages avec beaucoup de caméra à l’épaule et peu d’éclairage. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le dramaturge et scénariste Michel Marc Bouchard

La genèse de L’habit du héros remonte à 2017. Michel Marc Bouchard, qui n’avait jusque-là adapté que ses pièces à l’écran, prend contact avec Lyse Lafontaine et François Bouchard de Lyla Films afin de leur proposer un scénario original portant sur un sujet lui tenant à cœur. Or, le dramaturge est « orphelin de réalisateur ».

« Un mariage créatif parfait »

« On en a alors parlé à Léa Pool, qui a adoré la proposition, poursuit François Tremblay. Ç’a été vraiment extraordinaire pour nous, parce que c’était comme le mariage créatif parfait. On était l’équipe parfaite pour le faire puisque le premier film que Lyse a produit sous sa propre bannière, c’était Les muses orphelines, de Robert Favreau, d’après la pièce de Michel Marc, et L’habit du héros, c’est le sixième film qu’on fait avec Léa. »

Parmi ces films, mentionnons Maman est chez le coiffeur et La Passion d’Augustine, lesquels mettaient en vedette Céline Bonnier, qui était aussi de la distribution des Muses orphelines. « J’aime Léa, affirme l’actrice, qui incarne une fonctionnaire du ministère de l’Immigration. J’aime aussi beaucoup Michel Marc, son écriture, son intensité. Avec Léa, c’est tranquille, c’est calme, c’est doux. Elle est organisée, mais en même temps, elle a l’air de te laisser beaucoup d’espace. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Céline Bonnier tournant une scène de L’habit du héros

Coproduction avec le Luxembourg oblige, on retrouve aux côtés de Céline Bonnier l’actrice luxembourgeoise Sascha Ley. « Je ne connaissais pas le cinéma de Léa Pool, mais depuis, j’ai eu l’occasion de voir quelques films, dont La Passion d’Augustine, qui m’ont enchantée, dit-elle. J’étais très contente de participer à ce film et de rencontrer toute l’équipe. Évidemment, c’est aussi pour moi un privilège de venir tourner au Québec. »

Très flattée par l’offre de Lyla Films, Léa Pool voyait dans cette collaboration avec l’auteur de La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé l’occasion de sortir de son propre univers. « C’est un beau défi que j’étais prête à relever, parce que c’est pas mal plus complexe et éclaté comme structure dramatique, dit la réalisatrice. J’ai eu l’occasion de collaborer avec lui pendant les deux dernières années pour amener le récit à un niveau cinématographique. C’était une belle dynamique ; il m’apporte beaucoup et je pense que je lui apporte beaucoup. »

Léa et Michel Marc ont une grande complicité. Entre eux, il y a beaucoup de respect et une grande ouverture. Ce ne sont pas des gens qui se tiraillent. Le projet a beaucoup changé. Au début, le ton était plus léger. Lyse Lafontaine, de Lyla Films

Le théâtre et le cinéma étant deux langages différents, Michel Marc Bouchard a pu compter sur Léa Pool en ce qui concerne la notion du temps. « Chez Léa, il y a quelque chose qui peut être impératif, mais avec une grande douceur, une grande sagesse, remarque le scénariste. C’est pas son premier film, et moi, c’est pas mon premier barbecue, ce qui fait que les ego n’avaient pas d’affaire là. Le sujet nous attendrissait beaucoup, parce qu’il est énormément d’actualité et extrêmement délicat. »

Un film sur l’immigration

L’habit du héros met en scène Saad (Mehdi Meskar) et Reza (Aron Archer) qui, après avoir respectivement fui le Maroc et l’Iran, se lient d’amitié dans un camp de réfugiés au sud de l’Espagne. Les deux arrivent au Canada, mais Reza est bientôt menacé d’être expulsé en Iran. Grâce à son nouvel ami Laurent (Alexandre Landry), attaché politique, Saad espère convaincre la ministre de l’Immigration (Sascha Ley) d’éviter à Reza l’expulsion. Bonne amie de Laurent, Jeanne (Céline Bonnier) tente de découvrir qui est réellement Saad.

« Saad, c’est un garçon qui a passé pas mal de temps à essayer de sauver les autres, explique Mehdi Meskar. En rencontrant Laurent, il va avoir l’impression d’être dans une relation où tous deux vont se sauver. Laurent protège Saad, mais Saad éveille la suspicion de Jeanne, qui veut protéger Laurent. Saad va devoir naviguer pour trouver sa place à Montréal. L’une de ses quêtes principales sera de sauver son ami Reza, qui risque une mort certaine s’il est déporté. Il va tout faire pour essayer de le sauver. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Sascha Ley, Céline Bonnier, Mehdi Meskar et Alexandre Landry tournant une scène de L’habit du héros

« C’est un film qui porte sur la liberté, le droit et le bien fondamental qu’on a d’exiger cette liberté-là, résume Alexandre Landry. Le vrai fondement du film, c’est de réaliser que d’une part nous sommes très privilégiés au Québec et parfois nous n’en sommes même pas conscients, et que d’autre part, partout dans le monde, il y a des camps de réfugiés, des crimes contre l’humanité. »

C’est en écoutant les témoignages de réfugiés de pays d’Afrique issus de la communauté LGBTQ+ que Michel Marc Bouchard a eu l’idée d’écrire un film sur l’immigration, sujet encore trop peu exploité au cinéma québécois.

« On a vu ce qui se passait sur le chemin Roxham, mais on a regardé tout ça avec une certaine distance, alors que là, on entre dans leur parcours. J’ai aussi été inspiré par Fox et ses amis, de Fassbinder. Il y joue un immigrant hongrois qui va en Allemagne et se lie avec quelqu’un de plus riche que lui. J’aimais beaucoup ce rapport de classes, mais aussi cette attirance pour une certaine richesse. Cela fait que le héros se sent déstabilisé face à sa quête, parce que tout le reste est confortable », conclut Michel Marc Bouchard.

Après 15 jours à Montréal, 15 autres au Luxembourg et une semaine au Maroc, le tournage de L’habit du héros devrait se terminer le 21 septembre. Produit par Lyla Films (Québec) et Iris Productions (Luxembourg), distribué par Les Films Opale, L’habit du héros devrait prendre l’affiche à l’automne 2025.