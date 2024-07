Le Festival international de films Fantasia a dévoilé lundi le palmarès de sa 28e édition. Le comte de Monte-Cristo, de Mathieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, a obtenu le prix Cheval noir du meilleur film. Cette spectaculaire adaptation du roman d’Alexandre Dumas, qui met en scène Pierre Niney dans le rôle-titre, prendra l’affiche le 16 août.

En plus de remporter la mention spéciale du jury, Electrophilia, de Lucía Puenzo, a gagné le prix du meilleur scénario pour Lucía Puenzo et Lorena Ventimiglia, et le prix de la meilleure performance pour Mariana Di Girolamo. Electrophilia sera présenté le 31 juillet, à 17 h, à la salle J.A. de Sève.

Anna Starchenko et Berik Aitzhanov ont également reçu un prix pour leur performance exceptionnelle dans Steppenwolf, d’Adilkhan Yerzhanov. Le film sera présenté le 2 août, à 15 h. Hwang Wook a reçu le Cheval noir de la meilleure réalisation pour Mash Ville ; et Nicolás Puenzo, celui de la meilleure direction photo pour Rita, de Jayro Bustamante. Pour sa part, Penalty Loop, de Shinj Araki, a reçu le prix du meilleur montage et le prix Sandro Forte de la meilleure musique originale.

Présidé par l’acteur et réalisateur Matt Johnson (Blackberry), le jury des prix Cheval noir était formé du critique Steve Dollar (directeur artistique du Festival de films de Tallahassee), du réalisateur Rob Jabbaz (The Sadness), de la réalisatrice Ariane Louis-Seize (Vampire humaniste cherche suicidaire consentant) et de l’actrice Kristina Klebe (Halloween, Proxy).

Le 28e Festival international de films Fantasia se poursuit jusqu’au 4 août.