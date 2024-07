Entrevue avec Ricardo Trogi En 1995

Cette histoire, Ricardo Trogi me l’avait déjà racontée. C’était en février 1995 et Ricardo, 24 ans, s’apprêtait à rentrer chez lui, à Québec, après six mois d’une course folle. J’avais été chargé par La Presse d’interviewer les huit candidats de La Course destination monde, mythique émission de Radio-Canada, diffusée entre 1988 et 1999.