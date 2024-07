Plusieurs films documentaires marquants ont porté sur les Jeux ou les disciplines olympiques. Alors que les Jeux de Paris se déroulent depuis quelques jours, notre chroniqueur Marc Cassivi, amateur de sport et de cinéma, met en lumière certains des films de fiction (moins nombreux) les plus mémorables qui se sont intéressés aux Jeux olympiques.

Chariots of Fire, de Hugh Hudson (1981)

Oscar du meilleur film en 1982, Chariots of Fire, de Hugh Hudson (Greystoke), s’intéresse au parcours de deux sprinteurs britanniques, Eric Liddell, un chrétien écossais particulièrement dévot, et Harold Abrahams, un juif anglais victime d’antisémitisme, à la veille des Jeux olympiques de 1924 et pendant ceux-ci. Le célèbre thème instrumental de Vangelis berce la première scène du film, tout aussi mythique, mettant en scène des coureurs en blanc filmés au ralenti sur une plage écossaise. Un film populaire à la facture classique, émouvant, inspirant et un brin racoleur, qui a valu trois autres Oscars à l’équipe de Hudson, disparu en 2023. (Sur Apple TV, YouTube)

Nadia, Butterfly, de Pascal Plante (2020)

Seul film canadien sélectionné au Festival de Cannes en 2020, année où le prestigieux festival n’a pas eu lieu en « présentiel », Nadia, Butterfly, de Pascal Plante (Les chambres rouges), est une incursion fascinante dans la psyché d’une athlète olympique (la nageuse Katerine Savard) qui a décidé de prendre sa retraite. Nadia, spécialiste du style papillon, s’apprête à vivre ses dernières compétitions aux Jeux de Tokyo (qui ont en réalité été repoussés d’un an). Médaillée de bronze aux Jeux de Rio, Katerine Savard, qui ne s’est malheureusement pas qualifiée pour les Jeux de Paris, s’interroge aujourd’hui sur son avenir sportif. (Sur ICITou.TV, Apple TV, Crave, YouTube)

Foxcatcher, de Bennett Miller (2014)

Bennett Miller, réalisateur de l’excellent drame sportif Moneyball, a tiré d’un fait divers cette troublante étude sur la psychologie sportive. Miller s’est penché sur l’histoire de Mark Schultz (Channing Tatum), champion américain de lutte olympique, médaillé d’or à Los Angeles en 1984. Invité par le milliardaire John du Pont (Steve Carell) à s’entraîner avec son frère Dave sur son vaste domaine en prévision des Jeux de Séoul, Schultz s’écrase sous le joug des dynamiques de pouvoir de cet étrange mécène. Prix de la mise en scène à Cannes, Foxcatcher a valu à Steve Carell d’être finaliste à l’Oscar du meilleur acteur. (Sur Prime Video, Apple TV, YouTube)

Without Limits, de Robert Towne (1998)

Deux films de fiction ont été réalisés en deux ans sur le coureur de fond américain Steve Prefontaine, mort à 24 ans, peu avant les Jeux de Montréal. Prefontaine, de Steve James (avec Jared Leto), et Without Limits, de Robert Towne, dans lequel Billy Crudup incarne le jeune champion universitaire (et le regretté Donald Sutherland, son entraîneur). Robert Towne, oscarisé pour le scénario de Chinatown de Roman Polanski, fut finaliste pour celui de Greystone de Hugh Hudson. Towne, mort le 1er juillet dernier, a réalisé quatre longs métrages, dont Personal Best, un autre film sur la course (avec Mariel Hemingway), en 1982. (Sur Apple TV, Google Play, YouTube)

Munich, de Steven Spielberg (2005)

Munich n’est pas à proprement dire un film sur les Jeux olympiques, mais c’est sans aucun doute l’un des meilleurs thrillers à traiter de cet évènement sportif. En 1972, à Munich, des terroristes palestiniens de l’organisation Septembre noir assassinent 11 membres de l’équipe olympique israélienne. Steven Spielberg, épaulé par les brillants scénaristes Tony Kushner et Eric Roth, s’intéresse à la traque d’un ancien agent du Mossad (Eric Bana) à la tête de l’opération clandestine « Colère de Dieu », chargée d’éliminer les coupables. Et chez qui s’insinue de plus en plus le doute sur la justification morale de ses actes. (Sur Crave, Prime Video, YouTube, Apple TV)

I, Tonya, de Craig Gillespie (2017)

Faux documentaire sur la célèbre affaire Tonya Harding-Nancy Kerrigan, I, Tonya est une délicieuse comédie noire qui a valu à Allison Janney de remporter l’Oscar de la meilleure actrice de soutien, pour son rôle de la mère de la patineuse artistique incarnée par Margot Robbie. Miracle, sur la victoire inespérée de l’équipe de hockey américaine aux Jeux de Lake Placid, Eddie the Eagle et Cool Runnings, sur des parias des sports de glisse aux Jeux de Calgary – le premier Britannique à participer aux épreuves de saut à ski et l’équipe jamaïcaine de bobsleigh –, sont d’autres « histoires d’hiver » dignes de mention. (Sur Prime Video, YouTube, Apple TV, Paramount+)