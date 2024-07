(San Diego) L’acteur oscarisé Robert Downey Jr. a annoncé samedi au Comic-Con en Californie son retour dans l’univers des superhéros de Marvel, à la grande joie de ses admirateurs, lors d’un événement très attendu et festif, organisé par la franchise lors du grand rassemblement de la culture pop.

Agence France-Presse

Harrison Ford et Pedro Pascal rejoindront également Marvel, filiale de Disney, qui a dévoilé samedi soir ses plans pour relancer sa franchise de superhéros qui bat de l’aile, malgré ses 30 milliards de recettes au box-office.

Robert Downey Jr., acteur emblématique de l’univers Marvel connu pour son interprétation d’« Iron Man », fera son retour dans la peau d’un personnage diamétralement différent, le Docteur Doom, un méchant issu des bandes dessinées Marvel.

Auréolé de l’Oscar remporté cette année pour son rôle dans Oppenheimer de Christopher Nolan, le comédien est apparu samedi soir sur la scène du Comic-Con entouré d’un groupe de héros masqués avant de s’avancer et d’annoncer, devant une foule de fans hurlants, son retour dans les films Marvel.

« Nouveau masque. Même tâche. Qu’est-ce que je vous avais dit ? J’aime jouer des personnages complexes », a déclaré l’acteur, qui s’était retiré de l’univers Marvel en 2019, après avoir incarné Iron Man dans neuf films.

PHOTO CHRIS DELMAS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’acteur américain Robert Downey Jr.

La soirée Marvel s’est ouverte avec des dizaines de chanteurs et danseurs habillés aux couleurs rouge et jaune des superhéros de Deadpool et Wolverine sorti ce week-end, qui devrait battre un record au box-office.

L’univers Marvel a largement dominé et transformé Hollywood pendant les années 2010. Il a culminé en 2019 avec Avengers : Endgame, brièvement devenu le film le plus lucratif de tous les temps, avec plus de 2,79 milliards de dollars de recettes mondiales.

Mais le grand public semble s’être lassé de ce monde inspiré des bandes dessinées, avec ses intrigues répétitives et sa collection complexe de personnages : parmi les derniers films Marvel, beaucoup ont été des échecs commerciaux.

« Participer à l’action »

Le Comic-Con a débuté jeudi avec une projection spéciale de Deadpool et Wolverine, en présence des acteurs Ryan Reynolds et Hugh Jackman, accueillis par quelque 6000 fans hurlants – dont beaucoup étaient vêtus en héros et méchants en spandex – qui avaient gagné à la loterie la possibilité d’assister à la soirée d’ouverture à San Diego, dont les billets sont très convoités.

Parmi tous les évènements du Comic-Con prévus jusqu’à dimanche, celui de Marvel était incontestablement le plus scruté-les fans ont fait la queue pendant des heures pour pouvoir y assister.

Ces dernières années, les fans des films de Marvel ont regretté le départ de personnages emblématiques, à l’instar de l’Iron Man de Robert Downey Jr. La franchise de Disney a également été ébranlée par la condamnation pour violences conjugales de Jonathan Majors, qui devait incarner un nouveau super-méchant et a été écarté.

Mais la question de son remplacement a visiblement été réglée samedi avec l’annonce du retour de Robert Downey Jr.

Les frères Joe et Anthony Russo, qui ont notamment mis en scène Avengers : Endgame (2019), feront également leur retour dans l’univers Marvel. Ils réaliseront Avengers : Doomsday qui sortira en mai 2026, et Avengers : Secret Wars prévu pour mai 2027.

PHOTO ALBERTO E. RODRIGUEZ, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les frères Joe et Anthony Russo, qui ont notamment mis en scène Avengers : Endgame (2019), feront également leur retour dans l’univers Marvel.

L’an prochain, trois films verront le jour : Captain America : Brave New World, avec Harrison Ford dans le rôle de Thaddeus Ross, un président américain qui se transforme en Hulk rouge, tandis que Thunderbolts et The Fantastic 4 : First Steps sont respectivement prévus pour mai et juillet 2025.

« Je voulais participer à l’action », a déclaré l’interprète des iconiques Indiana Jones et Han Solo au public du Comic-Con pour expliquer son arrivée dans la franchise Marvel.

Plus tôt samedi, le studio Warner, rival de Disney qui dirige les films de superhéros de DC Comics, a offert un aperçu de la série dérivée de Batman, The Penguin, avec Colin Farrell qui sera diffusée sur HBO le 19 septembre.

Au-delà de cette avalanche promotionnelle, le Comic-Con reste surtout pour des milliers de fans l’occasion de se déguiser en personnages de Disney ou en redoutables samouraïs, et de rencontrer d’autres geeks avec qui échanger des bandes dessinées.