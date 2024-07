Marvel est de retour au sommet avec Deadpool & Wolverine. L’adaptation de la bande dessinée a rapporté la somme stupéfiante de 205 millions US (un peu plus de 283 millions CAN) lors de son premier week-end dans les salles nord-américaines, selon les estimations du studio dimanche. Il a explosé le record d’ouverture pour les films classés R, détenu précédemment par le premier Deadpool (182,5 millions CAN) et s’est décroché une place dans le classement des dix meilleures sorties de tous les temps.

Lindsey Bahr Associated Press

En incluant les projections internationales, où il a accumulé 233,3 millions US supplémentaires (322,6 millions AN), Deadpool & Wolverine envisage une ouverture mondiale de plus de 438,3 millions US (606 millions CAN).

Introduisant ces deux célèbres personnages dans les univers cinématographiques de Marvel (MCU), le film tisse une toile ressemblant davantage aux Avengers qu’aux X-Men. Au classement de tous les temps des plus grandes recettes pour le premier week-end, le film se place au huitième rang, entre deux autres films de Marvel : The Avengers et Black Panther.

Le film réalisé par le réalisateur d’origine montréalaise Shawn Levy a délogé du premier rang des meilleures sorties de l’année le film d’animation Inside Out 2 (154 millions US). Il a fait les plus grandes recettes pour un premier week-end depuis Barbie en juillet dernier.

Il a réalisé des recettes jugées impossibles à atteindre pour un film classé R (restrictif : les jeunes de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte).

Le film des Studios Walt Disney est sorti à une période cruciale pour un secteur qui peine à effacer ces pertes de l’an dernier au plan des recettes. Le succès est aussi opportun pour les studios Marvel qui ont connu récemment de nombreuses déceptions. En novembre, le 33e film de Marvel, The Marvel, n’avait réalisé que des recettes de 47 millions lors du premier week-end, le pire résultat du MCU.

Paradoxalement, les deux sauveurs de Marvel proviennent de deux autres franchises : les X-Men et Deadpool.

Les droits sur Deadpool et Wolverine, deux personnages interprétés respectivement par Ryan Reynolds et Hugh Jackman, appartenaient à la 21st Century Fox. Disney en a fait l’acquisition en 2019 en achetant les actifs cinématographiques et télévisuels du studio. Des plans ont été établis pour récupérer les deux personnages et les intégrer aux univers de Marvel.

Twisters, le film catastrophe de Lee Isaac Chung qui en est à son deuxième week-end, vient au deuxième rang du classement à 35,3 millions. Il a récolté des recettes de 154,9 en Amérique du Nord depuis sa sortie. Fermant la marche du podium, Despicable Me 3 a ajouté 14,2 millions à ses recettes pour un total de près de 291 millions depuis sa sortie au début de juillet.