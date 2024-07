(Los Angeles) Le Sundance Institute a annoncé vendredi six finalistes dans le cadre de sa recherche d’un nouveau lieu pour tenir son influent festival du film.

Kaitlyn Huamani Associated Press

Après 40 ans à Park City en Utah, l’organisation zyeute d’autres emplacements aux États-Unis afin d’y tenir ses festivals à partir de 2027, date à laquelle son contrat actuel sera échu.

La ville aux montagnes enneigées, conjointement à Salt Lake City, accueillera toujours les festivals de 2025 et 2026. Park City fait encore partie des six options retenues pour le prochain contrat.

Les cinq autres finalistes sont Atlanta, Cincinnati, Boulder, Louisville et Santa Fe. Ces villes progressent dans le processus de sélection après une phase d’appel d’offres qui s’est amorcée en mai.

Les villes hôtesses potentielles ont été sélectionnées pour leur capacité à soutenir la croissance du festival de films et elles continueront d’être évaluées en fonction de leur infrastructure, de l’accessibilité, des lieux événementiels, des capacités logistiques et de leur alignement avec les valeurs de Sundance.

« Nous réfléchissons très prudemment à cette décision importante pour notre festival. Nous pensons que ces six finalistes nous offrent la meilleure opportunité non seulement d’assurer un avenir durable à notre festival, mais aussi de bâtir sur son héritage en continuant de soutenir la prochaine génération de conteurs d’histoire et de mettre en valeur des œuvres d’art novatrices et audacieuses », ont déclaré conjointement Ebs Burnough, président du conseil d’administration du Sundance Institute, et Amanda Kelso, sa présidente-directrice générale par intérim.

« Nous sommes reconnaissants envers toutes les communautés qui ont exprimé leur intérêt et ont participé au processus, nous avons apprécié l’opportunité d’en apprendre davantage sur le caractère unique de chaque lieu, poursuit le communiqué. Nous attendons avec impatience de visiter sur place chacune des villes finalistes ».

Sundance a longtemps été une rampe de lancement pour les cinéastes indépendants, le festival a soutenu les débuts de carrière de Christopher Nolan, Quentin Tarantino et bien d’autres. Les gagnants des festivals deviennent souvent certains des films les plus acclamés de l’année. L’année dernière, le festival a produit Past Lives de Celine Song, sélectionné pour le meilleur film et le meilleur scénario. Parmi les autres titres de Sundance qui ont atteint les Oscars, citons le lauréat du meilleur film 2020 CODA, Summer Of Soul et Minari.

Le Sundance Institute a noté que chacune des villes finalistes possède des communautés artistiques fortes avec des antécédents culturels variés et un potentiel de croissance. Le festival fondé par Robert Redford s’est lui-même considérablement développé depuis sa création.

M. Redford, qui s’est retiré des projecteurs de Sundance il y a des années, a exprimé sa préoccupation en 2016 quant au fait que le festival tel qu’il existait pourrait avoir dépassé Park City et réfléchissait aux moyens de le faire évoluer. Avec sa fille Amy Redford, qui fait partie du conseil d’administration, il a été impliqué dans le processus de sélection selon une annonce émise en avril.

Les maires et gouverneurs de chacune des villes sélectionnées ont publié des déclarations exprimant leur enthousiasme à l’idée que le festival se déplace dans leur ville (ou y reste). Les maires Nann Worel de Park City, Erin Mendenhall de Salt Lake City et Jenny Wilson du comté de Salt Lake ont publié une déclaration mettant en lumière le modèle d’hébergement à deux villes, probablement en réponse aux préoccupations selon lesquelles Park City n’était plus adapté au festival en constante expansion.

« Nous nous engageons à travailler en partenariat sur une nouvelle vision “deux villes, une expérience” avec un objectif commun de revigorer le festival avec une tradition de narration encore plus grande au cours des 40 prochaines années », a déclaré le maire dans leur communiqué.

Les membres du comité de sélection du Sundance Institute visiteront chacune des villes finalistes dans les semaines à venir, une décision définitive est attendue début 2025.