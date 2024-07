We Are Zombies et Wake Up, de RKSS Programme double pour trio allumé

En plus de présenter Wake Up en première canadienne à Fantasia, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell et François Simard, mieux connus sous l’appellation RKSS, lancent enfin en salle We Are Zombies, film de clôture à Fantasia en 2023. La Presse s’est entretenue avec la sympathique créature tricéphale.