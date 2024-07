Du 18 juillet au 4 août, le 28e Festival international du film Fantasia propose une programmation diversifiée pour les amoureux du cinéma de genre. Voici nos propositions pour la première semaine.

Bookworm (film d’ouverture)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Après un évènement malheureux, une ado futée doit se contenter de son père biologique, un magicien raté qu’elle ne connaît pas, comme partenaire de camping. Ant Timpson (producteur de Turbo Kid, de RKSS) a de la suite dans les idées. Après Come to Daddy, où Elijah Wood incarnait un homme renouant avec son père dans un chalet isolé, le réalisateur dirige l’acteur dans Bookworm, où il donne la réplique à la prometteuse Nell Fisher (Evil Dead Rise). Charmant récit initiatique et d’aventures aux images d’une beauté époustouflante, Bookworm nous entraîne en Nouvelle-Zélande sur les traces de la mythique panthère de Canterbury.

Le 18 juillet, à 18 h 30, à l’Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall). En présence d’Ant Timpson, Elijah Wood et Nell Fisher.

Manon Dumais, La Presse

4PM

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Profitant d’une année sabbatique, un professeur (Oh Dal-soo) et sa femme (Jang Young-nam) réalisent enfin leur rêve : vivre loin de la ville. À peine installés, ils reçoivent la visite de leur voisin (King Hong-pa). Mutique et irritable, mais ponctuel et assidu, le cardiologue retraité reviendra chaque jour à 16 h et repartira à 18 h. S’ensuit alors une guerre de nerfs aussi féroce que cocasse. Adaptation des Catilinaires, l’un des romans les plus drôles et tordus d’Amélie Nothomb, ce thriller psychologique sur la vieillesse du Sud-Coréen Jay Song respecte ses racines littéraires tout en prenant d’amusantes libertés avec le récit original.

Le 18 juillet, à 21 h 30, à l’Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall)

Manon Dumais, La Presse

Confession

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Lors d’une expédition à la montagne, en plein hiver, un homme (Yang Ik-june), blessé à une jambe et croyant agoniser, avoue à son ami (Tôma Ikuta) qu’il a tué leur amie (Nao Honda) 16 ans auparavant. Or, un chalet se trouve tout près… Thriller psychologique du Japonais Nobuhiro Yamashita, dont Fantasia présente aussi Swimming in a Sand Pool (18 et 23 juillet) et Ghost Cat Anzu (21 juillet), Confession est à la fois un suffocant huis clos et un palpitant jeu du chat et de la souris. Entre délires et cauchemars, l’ensemble repose sur une utilisation ludique et judicieuse des lieux.

Le 19 juillet, à 18 h, à l’Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall)

Manon Dumais, La Presse

Le comte de Monte-Cristo

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière, scénaristes du diptyque Les Trois Mousquetaires, paru l’an dernier, passent derrière la caméra pour une relecture d’un autre classique d’Alexandre Dumas, Le comte de Monte-Cristo. Dans le rôle-titre, Pierre Niney (Boîte noire, Yves Saint Laurent) se métamorphose de brillante façon. Du valeureux Edmond Dantès au revanchard comte, l’acteur parvient à rendre crédible cette transformation radicale, résultat de 14 ans en prison. Il est entouré d’une distribution solide qui comprend un Laurent Lafitte en grande forme. Plus rarissime que dans Les Trois Mousquetaires, l’action impressionne, à l’instar de la direction photo du Québécois Nicolas Bolduc.

Le 19 juillet, à 20 h, à l’Auditorium des diplômés de la SGWU

Pascal LeBlanc, La Presse

Rencontre avec l’artiste : Mike Flanagan

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

En moins de 25 ans de carrière, Mike Flanagan s’est imposé tant par son cinéma que par ses séries dans le cœur des amateurs d’épouvante. À propos de la série The Haunting of Hill House, offerte sur Netflix, Stephen King n’a-t-il pas dit qu’elle était proche du génie ? Venu en 2011 à Fantasia pour y présenter Absentia, le prolifique scénariste, réalisateur et monteur y sera de retour afin de recevoir le prix de carrière honorifique Cheval Noir de Fantasia 2024. La remise du prix sera suivie par un entretien animé par l’auteur, critique et ex-rédacteur en chef du magazine Fangoria Michael Gingold.

Le 21 juillet, à 17 h, au Cinéma du Musée, admission gratuite

Manon Dumais, La Presse

La loi du cochon

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Afin d’honorer la carrière d’Érik Canuel, mort le 15 juin, Fantasia lui remettra à titre posthume le prix Denis-Héroux 2024. La cérémonie sera suivie d’une projection de La loi du cochon du cinéaste à qui l’on doit aussi Le dernier tunnel, Le Survenant et Bon Cop, Bad Cop. Écrit par Joanne Arseneau, ce thriller teinté d’humour noir met en scène une joueuse compulsive (Isabelle Richer) et sa sœur mère porteuse (Catherine Trudeau) qui, après que la première eut volé leur récolte de marijuana, ont maille à partir avec deux malfrats (Sylvain Marcel et Jean-Nicolas Verreault). Déjanté et jubilatoire.

Le 22 juillet, à 21 h, à la salle J. A. de Sève

Manon Dumais, La Presse

Consultez la programmation complète de Fantasia