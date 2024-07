Sans surprise, la comédie dramatique Nos belles-sœurs, écrite et réalisée par le metteur en scène René Richard Cyr, d’après l’œuvre de Michel Tremblay, a connu un excellent premier week-end en salle à travers le Québec.

Selon la firme Cinéac, le film mettant en vedette entre autres Geneviève Schmidt, Anne-Élisabeth Bossé et Véronic DiCaire a accumulé des recettes d’un peu plus de 480 000 $ à travers la province depuis sa sortie le 11 juillet. Le film était présenté sur 100 écrans, pour une moyenne de 4801 $ par écran.

Nos belles-sœurs occupe la deuxième place du palmarès de Cinéac, une agence qui compile les recettes des films projetés sur les écrans de la province. Le top 10 est dominé par Despicable Me 4, avec 573 951 $ pour le week-end. À sa troisième semaine à l’affiche, la superproduction de Universal totalise plus de 3 millions de dollars au box-office québécois. À noter, Nos belles-sœurs arrive devant la franchise de Disney Inside Out 2 et les nouveautés Longlegs et Fly Me to the Moon.

Il s’agit du meilleur démarrage pour un film québécois depuis 2019, selon la firme Cinéac, soit depuis la sortie de Menteur, mettant en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand. Le film, réalisé par Émile Gaudreault, avait accumulé 780 882 $ aux guichets en cinq jours, du 10 au 14 juillet.

« Nous sommes particulièrement ravis de l’engouement suscité par Nos belles-sœurs et de voir que le public, pour qui nous réalisons nos films, en a fait un film évènement », a déclaré dans un communiqué la productrice Denise Robert, de Cinémaginaire.

En octobre dernier, Testament, de Denys Arcand, avait réalisé le meilleur démarrage pour un film québécois depuis la réouverture des salles après la pandémie, avec plus de 406 000 $ au box-office lors de son premier week-end à l’affiche.

« Un film unique »

Le distributeur TVA Films est aussi très fier de ce départ exceptionnel pour Nos belles-sœurs.

René Richard Cyr et Denise Robert ont créé un film unique, qui suscite des réflexions et qui crée définitivement l’évènement. Merci au public québécois d’être au rendez-vous et de faire de cette production un tel succès, avec des salles combles toute la fin de semaine. Yann Paquet, vice-président de Québecor Contenu, dans un communiqué.

En s’attelant à l’adaptation du spectacle musical Belles-sœurs, créé en 2010 avec Daniel Bélanger, René Richard Cyr propose sur grand écran un film à « l’esthétique pop où les couleurs acidulées dominent joyeusement. […] Ses belles-sœurs apparaissent dans toute leur splendeur, leur fierté et leur féminité. Après tout, il n’y a rien de trop beau pour la classe ouvrière ! », a écrit la collègue Manon Dumais dans sa critique la semaine dernière.

Image tirée du film Longlegs

Par ailleurs, le film Longlegs, avec Nicolas Cage qui tient le rôle d’un tueur en série, s’est bien tiré d’affaire avec plus de 201 000 $ sur 38 écrans au Québec, en quatrième place du top 10 de Cinéac. Le film d’horreur américain, réalisé par Oz Perkins, a récolté plus de 22 millions de dollars en Amérique du Nord.