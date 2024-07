(Santa Fe) Alec Baldwin a exprimé ses premiers commentaires publics pour remercier ses partisans samedi après la fin précoce et étonnante de son procès pour homicide involontaire.

Morgan Lee et Andrew Dalton Associated Press

« Il y a trop de gens qui m’ont soutenu pour les remercier tous en ce moment », a écrit M. Baldwin dans une brève publication sur Instagram accompagnant une photo de lui assis dans une salle d’audience à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. « À vous tous, vous ne saurez jamais à quel point j’apprécie votre gentillesse envers ma famille. »

Un jour plus tôt, l’acteur a versé des larmes lorsque la juge Mary Marlowe Sommer a rejeté l’affaire trois jours après le début du procès et a déclaré qu’il ne pouvait plus être poursuivi au pénal pour le meurtre de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Ni lui ni ses avocats n’ont parlé aux journalistes alors qu’il quittait le palais de justice.

La preuve qui a fait couler l’affaire était des munitions apportées au bureau du shérif du comté de Santa Fe en mars par un homme qui a déclaré que cela pourrait être lié à la mort de Mme Hutchins. Les procureurs ont déclaré qu’ils considéraient les munitions sans rapport et sans importance, tandis que les avocats de Baldwin ont affirmé qu’elles avaient été « enterrées » et ont déposé une requête pour rejeter l’affaire.

Le juge a déclaré que la rétention des preuves avait entaché « l’équité fondamentale » du procès d’Alex Baldwin, 66 ans, qui aurait pu écoper de 18 mois de prison s’il avait été reconnu coupable.