Tel que vu dans la série The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson (Anthony Mackie) a hérité du bouclier étoilé de Steve Rogers.

Pour des raisons plus tragiques, Harrison Ford remplace William Hurt, mort en 2022, dans le rôle de Thaddeus Ross, désormais président des États-Unis. Il semble que celui-ci se transformera en Hulk rouge à un certain point dans Captain America – Brave New World, Capitaine America – Le Meilleur des mondes, en version française.

La première bande-annonce du 35e long métrage de l’Univers cinématique Marvel ne dévoile que peu d’information par rapport au scénario, mais un vaste complot semble avoir compromis l’intégrité de la Maison-Blanche. Sam et le nouveau Falcon, Joaquin Torres (Danny Ramirez) tenteront d’identifier qui est le véritable ennemi de leur patrie.

Le film de Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox), attendu le 14 février 2025, compte aussi dans sa distribution Carl Lumbly, qui retourne dans la peau d’Isaiah Bradley, Shira Haas dans le rôle de Ruth Bat-Seraph, alias Sabra, puis Xosha Roquemore et Giancarlo Esposito. De plus, Tim Blake Nelson reprend son rôle de Samuel Sterns, alias Leader, de The Incredible Hulk (2008) tout comme Liv Tyler qui sera de nouveau Betty Ross.