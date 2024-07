(Santa Fe) Les procureurs ont cherché à présenter l’acteur Alec Baldwin comme quelqu’un qui bafoue les règles et ne se soucie guère de la sécurité au premier jour de son procès au Nouveau-Mexique pour l’homicide involontaire de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Morgan Lee et Andrew Dalton Associated Press

La procureure spéciale Erlinda Ocampo Johnson a évoqué à plusieurs reprises le fait que Baldwin jouait « à faire semblant » avec un revolver sur le tournage du film Rust, et a déclaré que cela a conduit à un danger très réel et à la mort de Hutchins, qu’elle a qualifiée de « d’étoile montante et vibrante de 42 ans ».

Ocampo Johnson a déclaré aux jurés dans sa déclaration d’ouverture mercredi que Baldwin « avait demandé à se voir attribuer le plus gros pistolet disponible » et que lors d’une séance d’entraînement pour cela, il avait « des gens qui le filmaient pendant qu’il courait en tirant avec ce pistolet ».

La procureure a déclaré que la vidéo des coulisses montrerait Baldwin, négligeant avec désinvolture la sécurité de base des armes à feu.

Vous le verrez utiliser cette arme comme un pointeur pour pointer des gens, pointer des choses. Vous le verrez armer le marteau alors qu’il n’est pas censé armer le marteau, vous le verrez mettre son doigt sur la gâchette alors que son doigt n’est pas censé être sur la gâchette. La procureure spéciale Erlinda Ocampo Johnson

La mort de Hutchins et la blessure du réalisateur Joel Souza il y a près de trois ans ont provoqué une onde de choc dans l’industrie cinématographique et ont conduit à une accusation d’homicide involontaire contre Baldwin qui pourrait entraîner jusqu’à 18 mois de prison.

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS La procureure spéciale Erlinda Ocampo Johnson

Le procès de la vedette de 66 ans de 30 Rock et animateur fréquent de Saturday Night Live se poursuit jeudi avec le témoignage d’une technicienne de scène de crime du département du shérif du comté de Santa Fe.

Le début du témoignage de la technicienne Marissa Poppell a permis aux jurés de voir le revolver et la balle dépensée lors du tournage.

Faire son travail d’acteur

L’avocat de Baldwin, Alex Spiro, a souligné dans sa déclaration d’ouverture que Baldwin n’a fait que ce que les acteurs font toujours

« Il doit être capable de prendre cette arme et de l’utiliser comme le ferait la personne qu’il incarne », a-t-il justifié.

Cela inclut d’appuyer sur la gâchette. Baldwin a déclaré que l’arme avait tiré accidentellement, mais Spiro a plaidé qu’il ne s’agissait toujours pas d’un homicide involontaire, même s’il l’avait tiré volontairement.

« Sur un plateau de tournage, vous êtes autorisé à appuyer sur la gâchette », a-t-il argué.

Spiro a qualifié la fusillade de « tragédie indescriptible », ajoutant qu’une « personne extraordinaire » était morte. Il soutient toutefois que la responsabilité incombe à l’armurière du film, Hannah Gutierrez-Reed, qui a déjà été reconnue coupable d’homicide involontaire, et au réalisateur adjoint David Halls, qui a déclaré Baldwin, l’arme était « froide ».

Un agent témoigne

Le premier témoin à comparaître était Nicholas LeFleur, le premier agent des forces de l’ordre à arriver sur le plateau de tournage du Bonanza Creek Ranch après la fusillade, et la vidéo de sa caméra a donné aux jurés un aperçu de la scène chaotique : une vue sombre de Hutchins, apparemment inconsciente alors que LeFleur et d’autres s’efforçaient de la réanimer.

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS Nicholas LeFleur à la barre des témoins

Plus tard dans la vidéo, on peut voir LeFleur dire à Baldwin de ne pas parler aux autres témoins potentiels, mais Baldwin le fait à plusieurs reprises.

« Est-ce que M. Baldwin était censé parler de l’incident ? » lui a demandé la procureure spéciale Kari Morrissey.

« Non, madame », a répondu LeFleur.

« Est-ce qu’il semble le faire de toute façon ? » a demandé Morrissey.

« Oui, madame », a déclaré LeFleur.

Parmi ceux qui étaient assis dans la tribune derrière Baldwin et qui regardaient le procès se trouvaient son épouse Hilaria Baldwin, son jeune frère Stephen Baldwin et sa sœur aînée Elizabeth Keuchler – qui a parfois essuyé ses larmes pendant la procédure.