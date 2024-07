Shelley Duvall, l’intrépide vedette de cinéma née au Texas, dont la présence aux yeux écarquillés et séduisante était un pilier des films de Robert Altman et qui a joué dans The Shining de Stanley Kubrick, est décédée. Elle avait 75 ans.

Jake Coyle Associated Press

Duvall est décédée jeudi dans son sommeil à son domicile de Blanco, au Texas, a annoncé son partenaire de longue date, Dan Gilroy.

La cause était des complications du diabète, a déclaré son ami, le publiciste Gary Springer.

« Ma chère, douce et merveilleuse partenaire et amie nous a quittés hier soir, a déclaré Gilroy dans un communiqué. Trop de souffrance ces derniers temps, maintenant elle est libre. Envole-toi, belle Shelley. »

Duvall fréquentait une université au Texas lorsque les membres du personnel d’Altman, se préparant au tournage de Brewster McCloud, l’avaient rencontré lors d’une fête à Houston en 1970. Elle est devenue par la suite la protégée d’Altman.

Elle avait aussi obtenu un petit rôle dans Annie Hall de Woody Allen.

En 1977, elle avait partagé, avec la comédienne québécoise Monique Mercure, le prix d’interprétation féminine du Festival de Cannes pour son rôle de Mildred Lammoreaux dans Trois femmes de Robert Altman.