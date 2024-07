PHOTO SHÉRIF DU COMTÉ DE SANTA FE, FOURNIE PAR THE NEW YORK TIMES

Durant le tournage du film Rust au Nouveau-Mexique en 2021, un coup de feu a retenti. L’arme avec laquelle l’acteur Alec Baldwin répétait, censée être chargée à blanc, contenait de vraies balles. La directrice photo Halyna Hutchins a été tuée. La responsable des armes et des munitions sur le plateau, Hannah Gutierrez-Reed, a été condamnée à 18 mois de prison pour homicide involontaire. Le procès de Baldwin, lui aussi accusé d’homicide involontaire, a commencé mercredi. Il a plaidé non coupable. Voici les principaux protagonistes.

Julia Jacobs The New York Times

L’équipe de production du film

Alec Baldwin, acteur et producteur

PHOTO RAMSAY DE GIVE, ARCHIVES REUTERS L’acteur Alec Baldwin

Baldwin, qui incarnait un vieux hors-la-loi roublard dans Rust, nie avec vigueur toute responsabilité dans la mort de Halyna Hutchins le 21 octobre 2021. Il affirme qu’on lui a dit que le revolver qu’on lui avait remis ce jour-là était chargé à blanc, ajoutant que la présence d’une arme chargée pour vrai est inconcevable sur un plateau. Baldwin nie aussi avoir appuyé sur la détente quand le coup est parti et dit avoir seulement tiré le chien, puis levé le pouce (ce qui est un signe de défectuosité) ; selon les procureurs, l’expertise technique permet de déduire qu’il a appuyé sur la détente. Or, il appert que l’examen a endommagé l’arme, ce qui rend toute contre-expertise impossible.

Hannah Gutierrez-Reed, armurière

PHOTO JIM WEBER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’armurière Hannah Gutierrez-Reed

L’armurière, Hannah Gutierrez-Reed, était chargée des armes et des munitions durant le tournage. Bien qu’il ne devait pas y avoir de vraies munitions sur le plateau, elle a mis une balle réelle dans le barillet du revolver ce jour-là et ne l’a pas détectée en vérifiant l’arme. Le 24 avril, un jury l’a déclarée coupable d’homicide involontaire. Les procureurs ont soutenu qu’elle avait apporté les balles réelles sur le plateau, ce qu’elle a nié. Elle purge une peine de 18 mois de prison, soit la peine maximale encourue par Baldwin s’il est reconnu coupable. Elle a porté sa condamnation en appel.

Dave Halls, premier assistant réalisateur

PHOTO GABRIELA CAMPOS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le premier assistant réalisateur Dave Halls

À titre de premier assistant réalisateur, Dave Halls était responsable du calendrier de tournage et coordinateur de la sécurité. À ce titre, il devait notamment vérifier que les armes à feu pouvaient être manipulées sans danger. M. Halls a admis qu’il n’avait pas vérifié soigneusement le revolver le jour du tournage. Il a plaidé coupable d’utilisation négligente d’une arme létale et a évité une peine de prison.

Sarah Zachry, accessoiriste

SAISIE D’ÉCRAN COURT TV L’accessoiriste Sarah Zachry

Sarah Zachry était responsable des accessoires sur le plateau, y compris des armes et des munitions, et était la supérieure hiérarchique de Gutierrez-Reed. Elle a reconnu être responsable de l’une des deux décharges accidentelles d’armes à feu sur le plateau de Rust cinq jours avant le coup de feu mortel. Elle collabore avec les procureurs en vertu d’une entente qui la protège des poursuites.

Le tribunal

La juge Mary Marlowe Sommer

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES REUTERS La juge Mary Marlowe Sommer

La juge Marlowe Sommer, du 1er district judiciaire du Nouveau-Mexique, connaît bien le contexte du drame de Rust pour avoir entendu le procès de Mme Gutierrez-Reed, à qui elle a imposé la peine d’emprisonnement maximale. Elle a refusé de faire preuve de clémence à l’endroit de la condamnée, lui disant qu’elle ne la « méritait pas ».

Kari T. Morrissey, procureure spéciale

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La procureure Kari Morrissey

Avocate de la défense de carrière, Kari T. Morrissey a hérité du dossier quand le procureur spécial précédent a démissionné et que le procureur du comté de Santa Fe s’est retiré. Mme Morrissey a d’abord classé l’affaire contre Baldwin, souhaitant examiner les préoccupations soulevées par les avocats de Baldwin, selon lesquelles l’arme aurait été modifiée, augmentant ainsi les risques de décharge accidentelle. Après l’analyse de l’arme par des experts, Mme Morrissey s’est déclarée convaincue que l’accusé avait appuyé sur la détente et a décidé de relancer les poursuites pénales contre lui.

Erlinda Ocampo Johnson, procureure spéciale

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS La procureure Erlinda Ocampo Johnson

Erlinda Ocampo Johnson vient de se joindre à l’équipe de Me Morrissey. C’est un retour du côté de la poursuite pour cette ex-procureure qui se consacre désormais aux causes de dommages corporels, d’immigration et de droits civils.

Alex Spiro, avocat de Baldwin

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Me Alex Spiro

Avocat de la défense new-yorkais et ancien procureur connu pour son approche combative, Alex Spiro compte parmi ses clients Elon Musk, le rappeur Jay-Z et le maire de New York, Eric Adams. Il a mené les plaidoiries lors de nombreuses audiences préliminaires, inscrivant de nombreuses objections aux prétentions des procureures de la poursuite.

Luke Nikas, avocat de Baldwin

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, REUTERS Me Luke Nikas

L’avocat Luke Nikas, surtout connu pour des procès dans le domaine des arts, est entré au dossier plusieurs mois après les faits, au moment où des poursuites civiles étaient déposées. Me Nikas et Me Spiro avaient déjà représenté Baldwin dans un litige civil survenu à la suite d’une bousculade au sujet d’une place de stationnement.

Cet article a été publié dans le New York Times.

Lisez cet article dans sa version originale (en anglais ; abonnement requis)