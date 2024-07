Le film La Petite et le Vieux sera présenté au Festival de Locarno, en Suisse, le 16 août prochain. Par la même occasion, la production a dévoilé mercredi l’affiche et la bande-annonce du long métrage.

Réalisé par Patrice Sauvé, scénarisé par Sébastien Girard d’après le roman à succès de l’auteure Marie-Renée Lavoie, publié en 2010, et finaliste au Grand Prix du public Archambault et au Prix France-Québec, La Petite et le Vieux met en vedette Gildor Roy, Vincent-Guillaume Otis et Marilyn Castonguay.

On retrouve pour la première fois à l’écran la jeune Québécoise, Juliette Bharucha dans le rôle d’Hélène, une enfant qui se fait appeler Jo, parce qu’elle veut être comme Joséphine La Petite Mousquetaire, son héroïne de dessins animés « mangas » préférés.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le comédien Gildor Roy fait partie de la distribution du prochain film de Patrice Sauvé.

« Jo n’a que 10 ans, trois sœurs, un père très occupé à être malheureux (Vincent-Guillaume Otis) et une mère compréhensive, mais stricte (Marilyn Castonguay). Elle vit dans un quartier populaire peuplé de gens colorés, dont le plus attachant est son nouveau voisin, Monsieur Roger, un vieil homme bourru qui cache un cœur tendre (Gildor Roy) », résume le synopsis.

Le long métrage de Patrice Sauvé (La Vie, la vie, Victor Lessard, Ça sent la coupe) sortira au cinéma partout au Québec le 4 octobre.