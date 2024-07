La suite attendue du drame historique de Ridley Scott, lauréat de l’Oscar du meilleur film en 2001, s’annonce aussi épique que le premier volet, selon les premières images diffusées mardi.

Ridley Scott (Alien, Blade Runner, The Martian) assure de nouveau la réalisation, alors que Peter Craig (Top Gun : Maverick) et David Scarpa (Napoleon) cosignent le scénario.

L’action reprend deux décennies après les évènements de Gladiator, paru il y a 24 ans. Lucius Verus (Paul Mescal, vu dans Normal People et Aftersun), petit-fils de l’ancien empereur Marcus Aurelius, vit reclus, loin de Rome, avec sa femme et son enfant.

Leur quiétude est interrompue par les soldats du général Marcus Acacius (Pedro Pascal), commandé par les frères et empereurs Geta (Joseph Quinn) et Caracalla (Fred Hechinger), assoiffés de conquête. Fait prisonnier, Lucius devra se battre dans le Colisée afin de libérer Rome de ses dirigeants tyranniques. Sur son chemin, il rencontrera Marcinus (Denzel Washinton), à la tête d’un groupe de gladiateurs, et renouera avec sa mère Lucilla (Connie Nielsen, qui reprend son rôle).

Gladiator II prendra l’affiche le 22 novembre.