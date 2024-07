Le Festival international du film de Toronto (TIFF) a annoncé mardi la sélection du sixième long métrage de la cinéaste Sophie Deraspe, Bergers, dans la section « Special Presentations », en grande première mondiale.

Il s’agit d’un retour au TIFF pour la réalisatrice de 50 ans, l’une des principales figures du nouveau cinéma québécois. Son précédent long métrage, Antigone, y avait remporté, en 2019, le Prix du meilleur film canadien, avant de connaître un beau succès au cinéma puis d’être choisi comme représentant canadien dans la course à l’Oscar du Meilleur film international.

Scénarisé par Sophie Deraspe et Mathyas Lefebure, Bergers est librement inspiré du roman D’où viens-tu, berger ? de Mathyas Lefebure, paru chez Leméac Éditeur. Le long métrage met en vedette le comédien Félix-Antoine Duval (Pour Sarah, L’Échappée, Fragments) et les interprètes français Solène Rigot, Guilaine Londez, Michel Benizri, David Ayala, Véronique Ruggia Saura, Younès Boucif, Bruno Raffaelli et Aloïse Sauvage.

Coproduction Canada-France, le film a été tourné l’été dernier dans la région d’Arles en France et dans les Alpes françaises près de Beaufort.

Le Festival de Toronto, le plus prestigieux festival de cinéma en Amérique du Nord, se déroulera cette année du 5 au 15 septembre.

