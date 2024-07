Cet été, de multiples rendez-vous en plein air attendent les amateurs de films dans la métropole. Quels longs métrages seront projetés sous les étoiles ? Aperçu de la programmation de six évènements.

La crème des films policiers

Les fans d’histoires policières seront une fois de plus comblés par Film Noir au Canal. En ouverture de cette 8e édition, le dimanche 14 juillet, ils pourront voir gratuitement un classique du cinéma américain dans sa version originale : Double Indemnity. Mettant en vedette Barbara Stanwyck et Fred MacMurray, cette œuvre de 1944 réalisée par Billy Wilder suit un employé de compagnie d’assurances amoureux d’une femme qui le convainc d’élaborer un plan pour éliminer son mari. La projection du long métrage sur les berges du canal de Lachine, au square Saint-Patrick, sera notamment précédée d’une présentation du film par le cinéaste Rafaël Ouellet. Cinq autres projections gratuites en plein air se tiendront au même endroit les dimanches, jusqu’au 18 août. « Pour garder le suspense, les films de la programmation sont dévoilés chaque semaine durant l’été », indiquent les organisateurs, dans un communiqué.

Film Noir au Canal, du 14 juillet au 18 août

Consultez le site de l’évènement

Réflexions et discussions

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Cinéma sous les étoiles est une invitation à réfléchir et à échanger sur une multiplicité d’enjeux. Jusqu’au 31 août, une cinquantaine de documentaires d’ici et d’ailleurs seront projetés gratuitement dans une vingtaine de parcs, principalement à Montréal, mais aussi à Longueuil et dans la MRC de Brome-Missisquoi. Chaque représentation de ces courts ou longs métrages sera suivie d’une discussion avec des cinéastes ou des spécialistes des sujets abordés dans les films. La semaine du 15 au 21 juillet sera consacrée aux enjeux environnementaux. On pourra notamment voir, au parc Dante, King Coal, de l’Américaine Elaine McMillion Sheldon, réflexion poétique sur la transformation de la région centrale des Appalaches à cause de l’exploitation du charbon. Parmi les autres thématiques explorées, une grande place a été accordée aux mouvements populaires contemporains.

Cinéma sous les étoiles, du 26 juin au 31 août

Consultez la programmation

Rendez-vous dans la ruelle

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La Petite-Patrie, on apporte sa chaise et son maïs soufflé dans la ruelle. Pour sa 4e édition, CinéRuelles présentera gratuitement cinq films d’animation familiaux les vendredis et samedis, jusqu’au 31 août. Petits et grands pourront voir La légende du papillon, Pil, Shrek, Madagascar et Ainbo, princesse d’Amazonie dans une quarantaine de ruelles de ces deux arrondissements. Chaque représentation sera précédée du court métrage La fille au béret rouge, réalisé par la cinéaste québécoise Janet Perlman.

CinéRuelles, du 28 juin au 31 août

Consultez la programmation

L’océan sur grand écran

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Dans le nord de l’île, à deux pas de la station Henri-Bourassa, le Parcours Gouin organise quelques soirées de cinéma en plein air au cours de l’été. Le vendredi 12 juillet, à la tombée du jour, les cinéphiles pourront voir L’océan vu du cœur, documentaire dans lequel le regretté Hubert Reeves propose de partir à la découverte des espèces marines et de leur environnement. Les films d’animation Dounia et la princesse d’Alep de même que Migration seront pour leur part présentés au mois d’août. Les projections sont gratuites et ont lieu au pavillon d’accueil.

Cinéma en plein air au Parcours Gouin, les vendredi 12 juillet, 9 août et 23 août

Consultez la programmation

Pour les petits et les grands

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Tout au long de l’été, l’organisme Ciné-Quartier propose de nombreuses projections gratuites en plein air dans différents quartiers de Montréal, de LaSalle à Saint-Michel en passant par Verdun et L’Île-des-Sœurs. Au programme, beaucoup de films jeunesse, dont le long métrage québécois Echo à Delta, projeté le 6 juillet au parc Martin-Luther-King, et le 2 août à l’Esplanade du Quai 5160, à Verdun. Des films pour plus grands sont aussi prévus, comme Ru, présenté le 23 août du côté de L’Île-des-Sœurs.

Ciné-Quartier fait son cinéma en plein air, du 22 juin au 7 septembre

Consultez la programmation

Cinéma d’ici et d’ailleurs

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Jésus de Montréal

On connaît bien le concept des restaurants « apportez votre vin ». Pourquoi ne pas transposer la formule au cinéma en plein air ? C’est ce que propose le Cinéma Public et le Livart dans le cadre de leur série de projections Bleu soir. Dans la cour intérieure du Livart, organisme culturel installé dans un ancien presbytère, les cinéphiles pourront voir sur grand écran des films cultes d’ici et d’ailleurs. Jésus de Montréal, Elvis Gratton : le king des kings de même que Chungking Express et Napoleon Dynamite font partie de la programmation. Le tarif est de 15 $ par billet.

Bleu soir, du 23 juin au 29 août

Consultez la programmation