Les Minions de Despicable Me 4

PHOTO UNIVERSAL PICTURES, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

Les Minions de Despicable Me 4 en tête du box-office nord-américain

(Los Angeles) Le film d’animation Despicable Me 4, dernière déclinaison de l’univers des Minions, s’est hissé en tête du box-office nord-américain dès son premier week-end dans les salles, selon les projections dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Ce nouvel opus des aventures de ces petits personnages complètement stupides mais terriblement attachants, qui met encore en scène leur lutte contre le grand méchant Bru, a accumulé 75 millions de dollars de recettes depuis vendredi dans les salles obscures du Canada et des États-Unis. Il est distribué par Universal Pictures.

En seconde place avec 30 millions arrive le film d’animation Inside Out 2, la suite très attendue du film des studios Pixar et Disney consacrée aux affres de l’adolescence.

À la suite, A Quiet Place : Day One, recueille 21 millions de dollars pour son week-end de sortie. Ce troisième opus de la série de films d’horreur apocalyptique, dans lequel joue l’actrice Lupita Nyong’o, raconte une invasion d’extraterrestres à New York.

Au pied du podium débarque, avec 6,7 millions de dollars de recettes, un autre film d’horreur, Maxxxine, l’histoire d’un tueur qui effraye Hollywood et une actrice en pleine ascension.

La comédie d’action Bad Boys 4, avec Will Smith et Martin Lawrence, clôture ce top 5 avec 6,5 millions de dollars.

Voici le reste du top 10

6. Horizon : An American Saga – Chapter 1 (5,5 millions)

7. Sound of Hope : The Story of Possum Trot (3,2 millions)

8. Kalki 2898 AD (1,9 million)

9. The Bikeriders (1,3 million)

10. Kinds of Kindness (860 000)