(Los Angeles) Jon Landau, un producteur oscarisé qui a travaillé en étroite collaboration avec le réalisateur James Cameron sur Titanic et la série Avatar, s'est éteint. Il avait 63 ans.

Alan Bergman, coprésident de Disney Entertainment, a annoncé samedi la mort de M. Landau dans un communiqué. Aucune cause du décès n’a été donnée.

« Jon était un visionnaire dont le talent et la passion extraordinaires ont donné vie à certaines des histoires les plus inoubliables au grand écran. Ses contributions remarquables à l’industrie cinématographique ont laissé une marque indélébile et il nous manquera profondément. Il était un producteur emblématique et à succès, mais une personne encore meilleure et une véritable force de la nature qui a inspiré tout son entourage », a déclaré M. Bergman.

Le partenariat de Jon Landau avec James Cameron a mené à trois nominations aux Oscars et au prix du meilleur film pour « Titanic » en 1997. Ensemble, le duo a créé certaines des plus grandes superproductions de l’histoire du cinéma, notamment Avatar et sa suite, Avatar: The Way of Water.

La carrière de Jon Landau a débuté dans les années 1980 en tant que directeur de production, et il a progressivement gravi les échelons jusqu’à assumer un rôle de producteur sur Titanic, l’épopée coûteuse de James Cameron sur le tristement célèbre désastre.

Le pari a été gagnant : Titanic est devenu le premier film à dépasser le milliard de dollars de recettes au box-office mondial et a remporté 11 Oscars, dont celui du meilleur film.

« Je ne peux pas jouer, je ne peux pas composer et je ne peux pas faire d’effets visuels. Je suppose que c’est pour ça que je produis », a dit M. Landau en acceptant le prix avec le réalisateur.

Leur partenariat s’est poursuivi, M. Landau devenant l’un des principaux dirigeants de la boîte de James Cameron, Lightstorm Entertainment. En 2009, le duo a fait naître Avatar, une épopée de science-fiction filmée et projetée dans les salles avec une technologie 3D révolutionnaire qui a dépassé « Titanic » au box-office. Il est encore le film le plus rentable de tous les temps.

Sa suite, Avatar: The Way of Water, est troisième sur la liste.

Jon Landau a été un acteur clé de la franchise Avatar, qui a connu de fréquents retards dans la sortie du deuxième volet. Il a défendu les progrès de la suite et les projets ambitieux de M. Cameron de filmer plusieurs suites à la fois pour maintenir la franchise.

« Beaucoup de choses ont changé, mais beaucoup de choses n’ont pas changé », a dit M. Landau à l’Associated Press en 2022, quelques mois avant la sortie de la suite. « L’une des choses qui n’a pas changé est la suivante : pourquoi les gens se tournent-ils vers le divertissement aujourd’hui ? Tout comme ils l’ont fait lors de la sortie du premier Avatar, ils le font pour s’échapper, pour échapper au monde dans lequel nous vivons. »

Jon Landau a été nommé vice-président exécutif des longs métrages chez 20th Century Fox à l’âge de 29 ans, ce qui l’a amené à superviser des succès majeurs tels que Home Alone et sa suite, ainsi que Mrs. Doubtfire et True Lies, où il a commencé à travailler en étroite collaboration avec James Cameron.

Né à New York le 23 juillet 1960, Jon Landau était le fils des producteurs de films Ely et Edie Landau.

Ely Landau est mort en 1993. Edie Landau, la productrice nommée aux Oscars pour des films comme Long Day's Journey into Night, Legacy of Lies et The Deadly Game, est morte en 2022.

Jon Landau laisse dans le deuil son épouse depuis près de 40 ans, Julie, et leurs fils, Jamie et Jodie.