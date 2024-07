Dans MaXXXine, dernier volet de la trilogie d’horreur X de Ti West, en salle ce vendredi, Mia Goth revient dans la peau de Maxine Minx, qui rêve de conquérir Hollywood. Petit guide pour entrer dans l’univers des nouveaux roi et reine de l’horreur.

Ti West

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le scénariste et réalisateur Ti West

Né le 5 octobre 1980, aux États-Unis, Ti West, scénariste, réalisateur et monteur, carbure à la nostalgie. Ainsi, dans The House of the Devil et The Inkeepers, il s’applique à recréer le style et l’ambiance des films d’horreur des années 1970 et 1980, tandis que dans In a Valley of Violence, il revisite le western spaghetti. Peu avant le tournage de X en Nouvelle-Zélande, le cinéaste demande à Mia Goth si elle souhaite y prolonger son séjour afin d’y tourner Pearl. Non seulement elle accepte d’y incarner le rôle principal, mais l’actrice en devient la coscénariste et l’une des productrices exécutives.

Mia Goth

PHOTO DAVID SWANSON, ARCHIVES REUTERS Mia Goth à la première de MaXXXine au Chinese Theatre de Los Angeles, le 24 juin dernier

Née le 25 octobre 1993, en Angleterre, d’un père canadien et d’une mère brésilienne, l’ex-mannequin Mia Goth fait ses débuts au grand écran en 2013 dans Nymphomaniac (Lars von Trier). Avec son sourire carnassier, son regard incandescent et ses cris d’effroi, cette beauté atypique s’illustre bientôt dans le cinéma de genre, notamment dans A Cure for Life (Gore Verbinski), Suspiria (Luca Guadagnino) et Infinity Pool (Brandon Cronenberg). Avec X et Pearl, où elle emprunte l’accent du sud des États-Unis, Mia Goth confirme son statut de reine de l’horreur. Prochainement, on la verra dans Blade (toujours sans réalisateur) et Frankenstein (Guillermo del Toro).

X

S’inspirant des slashers à la Tobe Hooper (The Texas Chainsaw Massacre) et John Carpenter (Halloween), Ti West transporte le spectateur en 1979 au fin fond du Texas, bien que X ait été tourné en Nouvelle-Zélande, où une équipe d’amateurs s’apprête à tourner un film porno, The Farmer’s Daughters – du nom d’un vrai film pour adultes de 1976. L’équipe omet d’avertir Howard et Pearl, propriétaires puritains de la ferme. Dans la plus pure tradition du genre, les cadavres vont bientôt s’accumuler. Seule Maxine Minx (Mia Goth) survit au carnage. Présenté en avant-première en 2022 à South by Southwest (SXSW), X y est bien accueilli.

Pearl

Antépisode de X écrit avec la collaboration de Mia Goth, Pearl met en scène la propriétaire de la ferme rencontrée en 1979 qui, en 1918, rêve d’être actrice de cinéma. À l’instar de Maxine, Pearl ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Afin de la préparer au rôle, Ti West aurait suggéré à Mia Goth de s’inspirer de Judy Garland dans The Wizard of Oz (1939) et de Bette Davis dans What Ever Happened to Baby Jane ? (1962). Le résultat est pour le moins saisissant. Présenté hors compétition en 2022 à la Mostra de Venise, Pearl y récolte de bonnes critiques.

MaXXXine

En 1985, six ans après avoir survécu au massacre ayant décimé son équipe de tournage, la pornstar texane Maxine Minx (Mia Goth), fille d’un prédicateur du petit écran, désire devenir la prochaine Jamie Lee Curtis. Alors que l’aspirante reine de l’horreur décroche un rôle dans la suite du film d’épouvante culte The Puritan, un mystérieux assassin s’en prend aux starlettes. Or, Maxine est prête à tout pour réaliser son rêve. Tourné avec des caméras des années 1980, le film de Ti West a fait couler de l’encre en janvier lorsqu’un figurant a poursuivi l’actrice pour coup de pied à la tête.