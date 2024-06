(Rome) L’actrice américaine Sigourney Weaver, célèbre notamment pour son rôle dans la saga Alien, recevra un Lion d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière au 81e Festival du Film de Venise, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Agence France-Presse

« Une actrice du calibre de Sigourney Weaver a peu de rivales », a salué le directeur artistique du festival, Alberto Barbera, dans un communiqué.

Sigourney Weaver est honorée pour avoir construit des ponts « entre le cinéma d’art et d’essai le plus sophistiqué et les films qui interagissent avec le public de manière franche et originale, tout en restant fidèle à elle-même », a-t-il ajouté.

Weaver recevra le Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière lors de la Mostra de Venise qui se tiendra du 28 août au 7 septembre. Elle a déclaré qu’elle « accepterait fièrement ce prix en hommage à tous ceux qui ont contribué à donner vie à ces films ».

L’actrice de 74 ans, qui a déjà remporté deux Golden Globe et un Grammy Award, est devenue célèbre dans le rôle d’Ellen Ripley dans le film de science-fiction Alien de Ridley Scott, sorti en 1979.

Elle est ensuite apparue dans Alien de James Cameron en 1986 – qui lui a valu sa première nomination aux Oscars – puis dans deux autres films de la franchise, ainsi que dans les blockbusters Avatar et Ghostbusters.