Paris Les obsèques d’Anouk Aimée célébrées dans l’intimité

(Paris) Les obsèques de l’actrice Anouk Aimée, l’un des visages les plus célèbres du cinéma français, décédée le 18 juin à l’âge de 92 ans, se sont déroulées mardi à Paris « dans la plus stricte intimité familiale et amicale », a-t-on appris de son entourage.