Les comédiens Tom Hanks et Robin Wright, le réalisateur Robert Zemeckis ainsi que le scénariste Eric Roth refont équipe pour la première fois depuis Forrest Gump pour le film Here.

À l’instar du lauréat de six Oscars en 1995, Ici, en version française, se déroule sur plusieurs années. Il s’agit dans ce cas-ci d’une multitude d’époques, alors que l’histoire tirée du roman graphique de Richard McGuire raconte les vies de différentes familles ayant vécu au même endroit.

En plus de Tom Hanks et de Robin Wright, Paul Bettany, Kelly Reilly et Michelle Dockery font partie de la distribution.

Here prendra l’affiche le 15 novembre.