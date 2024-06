Le temps frais et la pluie ont été favorables au succès de Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles.

En salle depuis vendredi, le très beau film de Lyne Charlebois (Borderline) sur les amours chastes du frère Marie-Victorin et de la botaniste Marcelle Gauvreau a récolté plus de 250 054 $ au box-office, ont annoncé Les Films Opale et Max Films dans un communiqué.

Grand Prix Hydro-Québec au 41e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles met en vedette Alexandre Goyette et Mylène Mackay dans les rôles principaux.

La bande originale du film est signée par Vivianne Audet, Robin-Joël Cool et Alexis Martin (Arsenault et fils, de Rafaël Ouellet).