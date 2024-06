(Los Angeles) Inside Out 2, film d’animation consacré aux émotions de l’adolescence, continue de caracoler en tête du box-office nord-américain pour sa deuxième semaine, selon les projections dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

La suite très attendue du film des studios Pixar et Disney rafle 100 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche, d’après la même source.

Dans le film, l’héroïne, Riley, découvre avec la puberté de nouvelles émotions : Anxiété, Ennui, Embarras ou encore Envie.

En deuxième position, la comédie d’action Bad Boys 4, avec Will Smith et Martin Lawrence, récolte presque 19 millions de dollars.

The Bikeriders, avec Austin Butler, Jodie Comer et Tom Hardy, arrive directement à la troisième place pour sa sortie, avec 10 millions de dollars. Dans ce film, un motard doit choisir entre être loyal à son club ou à sa femme.

Les primates de Kingdom of the Planet of the Apes, dernier volet en date de la saga de science-fiction, sont eux quatrièmes avec 3,6 millions.

Cinquième, The Garfield Movie, l’adaptation par Sony des aventures humoristiques du célèbre chat, engrange également 3,6 millions.

Voici le reste du top 10 :

6. IF (2,7 millions de dollars)

7. The Exorcism (2,4 millions)

8. Thelma (2,2 millions)

9. The Watchers (1,9 million)

10. Ghost : Rite Here Rite now (1,5 million)